Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?

Piyasalarda yönü belirleyen en önemli faktörlerden biri doların güçlü seyri oldu. ABD dolar endeksi, son dönemde gördüğü zirve seviyelere yakın hareket etmeye devam ediyor. Doların güçlenmesi, altını diğer para birimleriyle almayı daha maliyetli hale getirerek talebi baskılıyor. Analistler, altının kısa vadede destek bulmakta zorlandığını belirtiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji piyasasında yaşanan hareketlilik, enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıyor. Bu da Fed’in daha sıkı para politikasını sürdürebileceği düşüncesini güçlendiriyor. Her ne kadar altın genellikle enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı bu cazibeyi zayıflatıyor. Faizlerin yükselmesi, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altını yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor. Güçlü dolar, yüksek faiz beklentisi ve dalgalanan enerji fiyatları altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise Fed’den gelecek yeni sinyalleri bekleyerek temkinli pozisyon alıyor.



