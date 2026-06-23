23 Haziran 2026 itibarıyla altın piyasasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentiler ve güçlenen doların etkisiyle aşağı yönlü bir hareket gözleniyor. Son dönemde yüksek seviyeleri test eden altın fiyatlarında bugün geri çekilmeler hakim. Spot altın gün içinde düşüş eğilimini sürdürerek ons başına 4.162 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise 6.167 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte yeni haftaya satış baskısıyla girdi. Güçlenen dolar endeksinin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metalde geri çekilmeler yaşanırken; piyasalardaki bu hareketlilik sonrasında gözler güncel rakamlara çevrildi. Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen piyasada, düşüş eğiliminin ardından gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum bilgileri ile anlık değişimler büyük bir merakla izleniyor.
23 Haziran 2026 Salı, saat 10:00 itibarıyla satış fiyatları:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.167,5890 TL
Gram altın satış fiyatı 6.168,5300 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.868,1400 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.085,5500 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.472,5700 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 40.218,8200 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 20,207 TL
Yarım altın satış fiyatı 20,403 TL
Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?
Piyasalarda yönü belirleyen en önemli faktörlerden biri doların güçlü seyri oldu. ABD dolar endeksi, son dönemde gördüğü zirve seviyelere yakın hareket etmeye devam ediyor. Doların güçlenmesi, altını diğer para birimleriyle almayı daha maliyetli hale getirerek talebi baskılıyor. Analistler, altının kısa vadede destek bulmakta zorlandığını belirtiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji piyasasında yaşanan hareketlilik, enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıyor. Bu da Fed’in daha sıkı para politikasını sürdürebileceği düşüncesini güçlendiriyor. Her ne kadar altın genellikle enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı bu cazibeyi zayıflatıyor. Faizlerin yükselmesi, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altını yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor. Güçlü dolar, yüksek faiz beklentisi ve dalgalanan enerji fiyatları altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise Fed’den gelecek yeni sinyalleri bekleyerek temkinli pozisyon alıyor.