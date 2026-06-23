EV SAHİBİ VE KİRACILAR BEKLİYOR: Temmuz 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 30, 35, 40 bin TL kiralar ne kadar olacak? İşte örnek hesaplama

Temmuz 2026 kira artış oranı, ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Konut ve iş yerlerinde uygulanacak yeni kira zammı, TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı Haziran enflasyon verileriyle netleşecek. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak, kira zammı nasıl hesaplanacak ve 30 bin, 35 bin, 40 bin liralık kiralar ne kadar artacak? İşte TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre kira artış hesaplama yöntemi, açıklanma tarihi ve güncel oranlara ilişkin ayrıntılar…

1 /7 Temmuz 2026 kira artış oranı, TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklayacağı Haziran enflasyon verileriyle belli olacak. Son açıklanan verilere göre Haziran ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

2 /7 Temmuz 2026 kira artış oranı 3 Temmuz’da açıklanacak

Temmuz 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Türkiye genelinde kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek artış oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek.

TÜİK, Haziran 2026 enflasyon verilerini 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da yayımlayacak. Açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE değişimi, Temmuz ayında yenilenen kira sözleşmelerindeki artış hesabına esas olacak.

Temmuz ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Bu nedenle yeni oran belli olmadan yapılan hesaplamaların tahmin niteliğinde olduğu dikkate alınmalı.

3 /7 Haziran ayı kira artış oranı yüzde 32,24 oldu

TÜİK’in Mayıs 2026 verilerine göre tüketici fiyatları, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 32,24 arttı. Böylece Haziran ayında yenilenen konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi.

Mayıs ayına ilişkin öne çıkan enflasyon verileri şöyle:

Aylık TÜFE artışı: Yüzde 1,71

Yıllık TÜFE artışı: Yüzde 32,61

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması: Yüzde 32,24

Aylık Yİ-ÜFE artışı: Yüzde 2,75

Yıllık Yİ-ÜFE artışı: Yüzde 28,93

Yİ-ÜFE’nin 12 aylık ortalaması: Yüzde 26,96

TÜFE, 2025 yılının aralık ayına göre yüzde 16,61 yükselirken Yİ-ÜFE’de aynı dönemde yüzde 14,04 artış kaydedildi.

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Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre yenilenen kira dönemlerinde tarafların kararlaştıracağı artış, bir önceki kira yılındaki TÜFE’nin 12 aylık ortalama değişim oranını aşamıyor. Bu oran, konut ve çatılı iş yeri kiralarında artış hesabında esas alınıyor.

Kira artışı şu formülle hesaplanıyor:

Artış tutarı: Mevcut kira bedeli × TÜFE’nin 12 aylık ortalaması / 100

Mevcut kira bedeli × TÜFE’nin 12 aylık ortalaması / 100 Yeni kira bedeli: Mevcut kira bedeli + artış tutarı

Haziran ayında geçerli olan yüzde 32,24’lük oran üzerinden örnek hesaplamalar şöyle:

30 bin TL kira için: Artış tutarı: 30.000 TL × 32,24 / 100 = 9.672 TL Yeni kira bedeli: 30.000 TL + 9.672 TL = 39.672 TL

35 bin TL kira için: Artış tutarı: 35.000 TL × 32,24 / 100 = 11.284 TL Yeni kira bedeli: 35.000 TL + 11.284 TL = 46.284 TL

40 bin TL kira için: Artış tutarı: 40.000 TL × 32,24 / 100 = 12.896 TL Yeni kira bedeli: 40.000 TL + 12.896 TL = 52.896 TL

Bu hesaplama Haziran ayında yenilenen sözleşmeler için geçerli olan oranı gösteriyor. Temmuz ayında kullanılacak hesaplama, 3 Temmuz’da açıklanacak yeni oran üzerinden yapılacak.

Sözleşmede TÜFE’nin 12 aylık ortalamasından daha düşük bir artış oranı belirlenmişse sözleşmedeki oran uygulanabiliyor. Kiraya veren de yasal sınırın altında bir artış yapabiliyor.



5 /7 TEFE ve ÜFE kira artışında kullanılıyor mu?

TÜFE, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimini ölçerken Yİ-ÜFE, yurt içindeki üretim maliyetleri ve üretici fiyatlarındaki değişimi gösteriyor.

2019 yılında yapılan değişiklikle kira artışlarında üretici fiyatları yerine TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınmaya başlandı. Bu nedenle Yİ-ÜFE verisi güncel kira artış oranını doğrudan belirlemiyor.

Bazı eski kira sözleşmelerinde “TEFE-ÜFE ortalaması” ifadesi yer alabiliyor. Sözleşmeyle belirlenen oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını aşıyorsa yenilenen kira dönemi için TÜFE sınırı dikkate alınıyor.

6 /7 Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,94’ten yüzde 29,14’e çıktı.

Ancak yıl sonu enflasyon beklentisi, Temmuz ayındaki kira artış oranını doğrudan belirlemiyor. Temmuz oranı, TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı TÜFE verilerindeki 12 aylık ortalama değişime göre hesaplanacak.

Temmuz 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. En son açıklanan verilere göre Haziran ayında yenilenen konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artış oranı yüzde 32,24 seviyesinde bulunuyor.