Hemşire maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? Yüzde 13,5 senaryosu hesaplandı

Hemşire maaşı 2026 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Memur maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı, Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Mevcut beklentilere göre memur maaşı zammının yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında olması öngörülürken, 5/1 derece ve kademedeki bir hemşirenin yaklaşık 74 bin 770 TL olan maaşının 84 bin TL’nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Peki, zamlı hemşire maaşı ne kadar olacak, kesin zam oranı hangi tarihte açıklanacak? İşte 2026 Temmuz hemşire maaşı hesaplaması, enflasyon farkı ve güncel zam beklentileri…
Hemşire maaşı 2026 Temmuz zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Mevcut beklentiler, memur maaşlarında yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında artış olabileceğine işaret ediyor.
Hemşire maaşı zammını Haziran enflasyonu belirleyecek
Hemşire maaşı 2026 Temmuz zammı için gözler, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kamu çalışanlarının yeni maaşları, yılın ilk altı ayındaki enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.
Şu ana kadar oluşan verilere göre memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Nihai zam oranı, Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.
İlk beş aylık enflasyon verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre 2026 yılının ilk beş ayındaki aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:
Ocak: Yüzde 4,84
Şubat: Yüzde 2,96
Mart: Yüzde 1,94
Nisan: Yüzde 4,18
Mayıs: Yüzde 1,71
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zamda, altı aylık enflasyon farkının yanı sıra 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı da etkili olacak.
Temmuz zammı için yüzde 13,5 ile yüzde 14 beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyon tablosu da tamamlanmış olacak.
Mevcut hesaplamalara göre Temmuz ayında memur maaşlarına uygulanacak toplam artışın yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında olması bekleniyor. Ancak kesin oran, resmi Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.
Hemşire maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?
Aile yardımı dahil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL olan 5/1 derece ve kademedeki bir hemşirenin maaşı, yüzde 13,5’lik zam senaryosuna göre yaklaşık 10 bin 94 TL artacak.
Bu hesaplamaya göre maaşın yaklaşık 84 bin 864 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu tutar kesinleşmiş maaş değil, yüzde 13,5’lik artış beklentisi üzerinden yapılan tahmini hesaplamayı ifade ediyor.
Maaş tutarı; derece, kademe, aile yardımı ve personele göre değişebilen diğer ödeme unsurlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.
Verinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı kesin zam oranı ile zamlı hemşire maaşlarının hesaplanmasında kullanılacak oran netleşecek.