Hemşire maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? Yüzde 13,5 senaryosu hesaplandı

Hemşire maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?





Aile yardımı dahil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL olan 5/1 derece ve kademedeki bir hemşirenin maaşı, yüzde 13,5’lik zam senaryosuna göre yaklaşık 10 bin 94 TL artacak.





Bu hesaplamaya göre maaşın yaklaşık 84 bin 864 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu tutar kesinleşmiş maaş değil, yüzde 13,5’lik artış beklentisi üzerinden yapılan tahmini hesaplamayı ifade ediyor.





Maaş tutarı; derece, kademe, aile yardımı ve personele göre değişebilen diğer ödeme unsurlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.





Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak?





Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.





Verinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı kesin zam oranı ile zamlı hemşire maaşlarının hesaplanmasında kullanılacak oran netleşecek.