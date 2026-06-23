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Öğretmenlerin Haziran semineri için tarih ve uygulama şekli belli oldu

Öğretmenlerin Haziran semineri için tarih ve uygulama şekli belli oldu

20:0423/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Öğretmen seminerleri 2026 ne zaman yapılacak, online mı yoksa yüz yüze mi olacak? Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonundaki mesleki çalışma takvimini açıkladı. Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde katılacağı seminerler ÖBA üzerinden çevrim içi düzenlenecek ve eğitimler 5 Temmuz saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

Öğretmen seminerleri 2026 takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yönetici ve öğretmenler, 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışma seminerlerini ÖBA üzerinden çevrim içi tamamlayacak.

Öğretmen seminerleri 2026 ne zaman yapılacak?


Öğretmen seminerleri 2026 programı, 29-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü sona ermesinin ardından yıl sonu mesleki çalışma süreci başlayacak.


Bakanlık, yönetici ve öğretmenlerin katılacağı iki günlük mesleki çalışma programını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açacak.

Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak?


MEB’in açıklamasına göre Haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri yüz yüze değil, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğretmenler eğitim içeriklerine ÖBA platformu üzerinden ulaşabilecek.


Programın öne çıkan tarihleri şöyle:


  • Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 26 Haziran 2026 Cuma
  • Mesleki çalışma tarihleri: 29-30 Haziran 2026
  • Uygulama şekli: ÖBA üzerinden çevrim içi
  • Son tamamlama tarihi: 5 Temmuz 2026 Pazar
  • Son tamamlama saati: 23.59

Seminer içerikleri hangi konuları kapsıyor?


“2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri”, aile ve dijitalleşme konularına odaklanan eğitim içeriklerinden oluşacak.


Program kapsamında şu iki başlık ele alınacak:


“Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile”

“Dijital Çağ ve Aile”


Yönetici ve öğretmenler, ÖBA üzerinden erişecekleri seminer içeriklerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

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Öğretmenlerin Haziran semineri için tarih ve uygulama şekli belli oldu