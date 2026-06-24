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Antalya Manavgat TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi

Antalya Manavgat TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi

11:3324/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Antalya Manavgat 350 / 250.000 Sosyal Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 277 adet ve 3+1 nitelikli 100 adet olmak üzere toplamda 377 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte Antalya Manavgat TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

#Antalya
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#Manavgat TOKİ konut belirleme kura çekilişi
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