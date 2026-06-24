Hac ön kayıt ve kayıt yenilemeler ne zaman bitiyor? Diyanet e Devlet 2026 hac kayıt ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitmek üzere ilk defa müracaat edecek veya geçmiş yıllardaki başvurularını güncelleyecek vatandaşlar için kritik bir karara imza attı. Yoğun talep ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, daha önce ilan edilen ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin resmi bir açıklamayla uzatıldığı duyuruldu. Buna göre, hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Peki hac kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

1 /4 Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında yürütülen ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 tarihinde Ankara’da çekilmişti. Peki hac kayıt ve kayıt yenilemeler ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

2 /4 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi Daha önce 19 Haziran 2026 tarihinde sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

3 /4 Hac kayıtları nereden ve nasıl yapılır? Hacı adayları, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece işlemlerini henüz tamamlayamayan vatandaşlar için ek süre tanınmış oldu. e Devlet Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tıklayın