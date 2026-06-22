Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş için büyük fırsat kapısı aralandı. Haziran 2026 itibarıyla güncellenen Kamu Personeli Alım İlanları kapsamında çok sayıda kurum harekete geçti. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki üniversiteler ve sağlık ordusunu güçlendirmeyi hedefleyen hastaneler sözleşmeli ve kadrolu eleman alımı yapacağını duyurdu. KPSS'li ve KPSS’siz kamu personel alımı fırsatları, adaylar için devam ediyor. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar için ana başvuru merkezi haline gelen Kariyer Kapısı üzerinden, farklı niteliklere sahip adaylar için geniş bir yelpazede kadrolar ilan ediliyor. İşte lise, ön lisans ve lisans mezunları için başvuru şartları.

1 /22 Kamuda memur veya işçi statüsünde görev almak isteyenlerin gözü kulağı ilan takvimine çevrildi. Yeni yayımlanan kılavuzlara göre, yüksek puan alan adaylar için KPSS kamu personel alımı kadroları netleşirken, sınav puanı olmayanlar için de müjdeli haber geldi. Temizlik, güvenlik, sürücü ve teknik personel gibi alanlarda istihdam edilmek üzere KPSS'siz kamu personel alımı başvuru ekranları da erişime açıldı. İdari kadrolarını genişleten bakanlıklar, kampüslerine yeni personeller arayan üniversiteler ve sağlık tesisleri için aranan genel nitelikler ve kontenjan dağılımı haberimizde.

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