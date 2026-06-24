MSB Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci seçim aşamalarına çağrılma tarihleri ne zaman?

MSB resmi sitesi üzerinden paylaşılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:

Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.

15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecektir.

Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Sınav saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.00 ve 08.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.

a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).

b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).