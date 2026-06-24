2026 yılı (MSÜ) Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri sonuçları açıklandı. MSÜ 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte MSB Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci seçim aşamalarına çağrılma tarihleri.
2026 MSÜ tercih işlemleri nisan ayında tamamlanmıştı. Süreci yürüten Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sonuçların açıklandığını ilan etti. MSÜ yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)) üzerinden değil, doğrudan MSB'nin personel temin altyapısı üzerinden yayımlandı.
MSB Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci seçim aşamalarına çağrılma tarihleri ne zaman?
MSB resmi sitesi üzerinden paylaşılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:
Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir.
Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.
15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecektir.
Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Sınav saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.00 ve 08.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.
Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).
b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),
3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:
MSÜ-2026 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Mülakat sonrası yetenek sınavına girmek istemeyen adaylar bu haklarından feragat edebilirler. Bu durumda tek tercihi Bando MYO olan adayların adaylığı sonlandırılacaktır. Varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir.
Erkek adaylarda sırasıyla; Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar, diğer lise ve dengi okullardan mezun olan/olacak adaylardan birinci tercihi Bando MYO olan adaylar ve tercihleri arasında Bando MYO olan adaylar çağrı kontenjanını dolduracak şekilde MSÜ-2026 genel puan türüne göre sıralanarak çağrı yapılmıştır.
Kadın adaylarda; Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar MSÜ-2026 genel puanına göre sıralanarak çağrı kontenjanı doldurulmuştur. Bu nedenle diğer lise ve dengi okullardan mezun olan/olacak adaylardan Bando MYO kontenjanına çağrı yapılmamıştır.
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