Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf takdir teşekkür hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu 26 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak. Karne döneminin yaklaşması ile birlikte öğrencilerin takdir teşekkür hesaplama işlemleri de hızla artıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür nasıl alınır ve hesaplanır?

DÖNEM SONU NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne heyecanı yaklaşırken, dönem sonu not ortalaması hesaplama işlemi de merak ediliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 70,00, diğer derslerin her birinden 50,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması

70,00-84,99 olanlar "Teşekkür" belgesi,

85,00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilir.

Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

9-10-11-12. SINIFLAR İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA PUANI KAÇ?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren,tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,