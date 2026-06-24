POMEM başvuru şartları neler?

POMEM öğrenci adaylığı için başvuruda bulunacak kişilerin taşıması gereken şartlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yayımlanan kılavuzlarla belirleniyor. Geçmiş dönemlerde uygulanan temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az ön lisans ya da lisans mezunu olması gerekiyor.

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan belirlenen asgari puanın alınması gerekiyor. Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için ise P93 puan türünden en az 65 puan şartı uygulanıyor.

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.