Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 34. Dönem POMEM alımlarına çevrildi. Polis olma hayali kuran lisans ve ön lisans mezunu adaylar, yeni dönem POMEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? sorularına yanıt arıyor. Polis Akademisi tarafından 34. Dönem POMEM başvuru takvimi, kontenjan dağılımı ve adaylarda aranacak şartlara ilişkin henüz resmî bir duyuru yayımlanmadı. Peki Polis Akademisi yeni polis alımı yapacak mı, 34. Dönem POMEM başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar.
Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olmak isteyen adaylar için 34. Dönem POMEM başvurularına çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir takvim yayımlanmamış olsa da geçmiş yılların alım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, 34. Dönem POMEM polis alımı ilanının 2026 yılının son çeyreğinde yayımlanması bekleniyor.
34. Dönem POMEM 2026 başvuruları ne zaman?
33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatı'na katıldı. Şimdi gözler yeni polis alımında. Polis Akademisi Başkanlığı, 34. Dönem POMEM başvuru takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Ancak önceki dönem takvimi, yeni süreç için önemli bir referans niteliği taşıyor. 33. Dönem POMEM ön başvuruları, 31 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmıştı. Mevcut döneme ait mülakat ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni dönem başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor.
34. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?
34. Dönem POMEM başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı'nın Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Resmi ilan yayımlandığında adaylar, başvurularını e-Devlet şifreleri aracılığıyla sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.
POMEM başvuru şartları neler?
POMEM öğrenci adaylığı için başvuruda bulunacak kişilerin taşıması gereken şartlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yayımlanan kılavuzlarla belirleniyor. Geçmiş dönemlerde uygulanan temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az ön lisans ya da lisans mezunu olması gerekiyor.
ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan belirlenen asgari puanın alınması gerekiyor. Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için ise P93 puan türünden en az 65 puan şartı uygulanıyor.
Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında kadın adaylar için en az 162 santimetre, erkek adaylar için ise en az 167 santimetre boy şartı aranıyor. Ayrıca beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.
Adayların silah taşımaya hukuki engelinin bulunmaması, anayasal düzene karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor.