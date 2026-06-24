TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Düzce Merkez Boğaziçi 100/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahiplerinden konutu belirlenemeyen 71 hak sahibi için; Nalbantoğlu Mahallesi 107 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 73 adet; 3+1 nitelikli 34 adet olmak üzere toplamda 107 adet konut arasından konut belirleme kurası bugün çekildi. Gayrimenkul satış sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 29 Haziran 2026 – 03 Temmuz 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Düzce Bulvar Şubesinde imzalanacak. Düzce merkez hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.