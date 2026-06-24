Roblox açıldı mı, son dakika açıklama var mı? 24 Haziran Roblox ve Discord erişim engeli kalktı mı?

Türkiye'de erişime kapatılmasının ardından milyonlarca oyuncunun yakından takip ettiği Roblox için gözler yeni gelişmelere çevrildi. Çocukların güvenliğini tehdit eden içerikler nedeniyle erişim engeli getirilen platformun yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken, şirketin içerik denetimi ve yaş doğrulama sistemlerine yönelik attığı adımlar dikkat çekiyor. Kullanıcılar ise Roblox ve Discord'a ilişkin son durumu araştırıyor.

1 /4 Roblox ve Discord'a yönelik erişim engelleri kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, platformların yeniden kullanıma açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Özellikle Roblox'un Türkiye'deki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla yaptığı teknik ve hukuki çalışmaların ardından yeni bir karar alınıp alınmayacağı yakından takip ediliyor.

2 /4 Roblox Türkiye'de açıldı mı? 680 gün süren bu büyük aranın sona ermesinde, Roblox yönetiminin Türkiye’deki yasal makamlarla yürüttüğü yoğun diplomasi ve platform içerisine dâhil edilen yeni yaş kısıtlamaları ile güvenlik sistemleri kritik rol oynadı. Roblox, Türkiye'nin yerel düzenlemelerine tam uyum taahhüdü kapsamında şu radikal değişiklikleri devreye aldı. Veliler artık çocuklarının hangi oyunlara girdiğini, kimlerle iletişim kurduğunu anlık olarak kontrol edebilecek.

3 /4 Çocukların kendi yaş gruplarına uygun içeriklere erişmesi için sıkı bir kimlik ve yaş doğrulama altyapısı kuruldu. Şirket, yerel yasalara tam uyum kapsamında Türkiye'de resmi talepleri jet hızıyla değerlendirecek mekanizmaları aktif etti. Bu adımların ardından mahkeme engelinin kalkmasıyla birlikte, oyunseverler artık VPN kullanmaya gerek kalmadan doğrudan kendi internet hatları üzerinden Roblox dünyasına adım atabiliyor.