Temmuz ayına kısa bir süre kala, ay başında açıklanacak altı aylık enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların alacağı zam oranları da netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet kanadından gelen enflasyon odaklı açıklamalar ise 2026 yılının Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentileri artırdı. Milyonlarca çalışan, “Asgari ücrete ara zam gelecek mi, Temmuz 2026’da asgari ücret artacak mı?” sorularının yanıtını merakla bekliyor.
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon farkı netleşirken, asgari ücretliler için durum oldukça netlik kazanmış görünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı kapsamında attığı adımlar doğrultusunda, asgari ücrete yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Asgari ücret tutarı Ocak 2026'da %27 artışla 28 bin 75 TL olmuştu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücret düzenlemelerinin artık korona sürecinde olduğu gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağını ifade ediyor.
Bu bağlamda olağanüstü bir yasal düzenleme veya ani bir politika değişikliği gerçekleşmediği müddetçe, mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücret tutarı Aralık ayındaki komisyon toplantılarına kadar aynen geçerliliğini koruyacak ve yeni bir artış ancak Ocak 2027 döneminde yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET NET/BRÜT NE KADAR?
2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle birlikte asgari ücrette %27 oranında bir artışa gidildi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan rakamlar:
Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL
Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL
İşverene Toplam Maliyet: 40.874,63 TL (SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil)
ASGARİ ÜCRETE EN SON ZAM NE ZAMAN YAPILDI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2025'teki kararı doğrultusunda, 2025 yılında 22.104,67 TL olan net tutar, 2026 yılı için 28.075,50 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte günlük brüt ücret 1.101 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret nedir?
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.