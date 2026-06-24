GTA 6 FİYATI BELLİ OLDU! Oyunun çıkış ve ön sipariş tarihleri ne zaman?

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6'nın fiyatı resmi şirket açıklamasıyla nihayet netlik kazandı. Yeni nesil grafikleri ve devasa açık dünyasıyla dikkat çeken oyunun Standart Sürümü 79,99 dolar olarak belirlendi. Ekstra oyun içi içerikler ve ayrıcalıklar talep eden oyuncular için sunulan Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyat etiketiyle raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini alacak.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Daha önceki sızıntıları ve beklentileri doğrulayan Rockstar, GTA 6'nın resmi çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak kesinleştirdi.

GTA 6 Ön Siparişler Başlıyor

Yapılan son resmi açıklamaya göre, GTA 6 ön siparişleri 25 Haziran'da yerel saatle tam gece yarısı açılıyor. Kullanıcılar, yeni Grand Theft Auto deneyimini PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için hem fiziksel hem de dijital platformlardan satın alabilecekler.

Fiziksel Kutu ve Önyükleme Detayları

Fiziksel oyun koleksiyonerlerini yakından ilgilendiren önemli bir format değişikliği bulunuyor. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, GTA 6'nın fiziksel kutulu sürümlerinde geleneksel bir oyun diski bulunmayacak. Bunun yerine, kutunun içerisinden oyunu dijital olarak indirmenizi sağlayacak tek kullanımlık bir aktivasyon kodu çıkacak.

Lansman günü yaşanabilecek indirme yoğunluğunun önüne geçmek için planlanan takvim ise şu şekilde işleyecek:

Kargo Gönderimleri: Fiziksel kopyaların dağıtımı ve kargolanması 12 Kasım'dan itibaren başlayacak.

Önyükleme (Pre-load) Süreci: Yine 12 Kasım itibarıyla oyunun indirme sunucuları aktif edilecek. Bu sayede fiziksel kodu eline ulaşan veya dijital ön sipariş veren oyuncular, 19 Kasım'daki resmi çıkış saatini beklemeden oyunu konsollarına önyükleyerek anında oynamaya hazır hale gelebilecekler.

GTA 6 Çıkış Tarihi ve Ön Sipariş Detayları Resmileşti

Hızlı Özet:

Ön Sipariş Başlangıcı: 25 Haziran (Yerel saatle gece yarısı)

Resmi Çıkış Tarihi: 19 Kasım

Desteklenen Platformlar: PlayStation 5 ve Xbox Series X|S

Önyükleme (Pre-load) Tarihi: 12 Kasım

Ön Sipariş Bonusları: Vintage Vice City Pack ve 1 Aylık Ücretsiz GTA+























