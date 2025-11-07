Rockstar'dan GTA 6 bekleyenlere kötü haber: GTA 6 çıkışı ertelendi

Milyonlarca oyuncunun yıllardır sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için yeni bir gelişme yaşandı. Oyun dünyasının dev ismi Rockstar Games, yaptığı son açıklamayla GTA 6’nın çıkış tarihinin 19 Kasım 2026’ya ertelendiğini duyurdu.

Bu karar, ilk etapta 2025 yılı için planlanan lansmanı bekleyen oyuncular arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.





GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games’in resmi açıklamasına göre, GTA 6 artık 19 Kasım 2026 Perşembe günü oyuncularla buluşacak. Şirket, bu ertelemenin tamamen oyunun kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun bir bekleyiş olduğunun farkındayız, ancak bu ekstra aylar, bizden beklediğiniz kalite ve detay seviyesinde bir oyunu tamamlamamıza olanak sağlayacak.”

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025





Gecikmenin nedeni ne?

Rockstar Games’in açıklamasına göre gecikmenin temel nedeni, oyunun “beklentilerin üzerinde bir kaliteye ulaşması” için ek geliştirme sürecine ihtiyaç duyulması.





Geliştirici ekip, teknik performans optimizasyonu, hikâye akışı ve grafiksel tutarlılık gibi alanlarda son rötuşları yapmak istiyor. Bu da GTA 6’nın serinin bugüne kadar gördüğü en gelişmiş oyun olacağı beklentisini güçlendiriyor.





Oyun dünyasında tepkiler

Erteleme haberi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle Reddit ve X (Twitter) üzerinde birçok oyuncu, gecikmeye rağmen “Rockstar kalitesine değer” yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise 2026’ya kadar beklemenin “çok uzun” olduğunu belirtti.



