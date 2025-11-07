Rockstar'dan GTA 6 bekleyenlere kötü haber: GTA 6 çıkışı ertelendi

Rockstar Games’ten hayranlarını üzecek açıklama geldi. Grand Theft Auto VI (GTA 6) bir kez daha ertelendi. Oyun artık 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacak. Peki gecikmenin nedeni ne? İşte detaylar…
Milyonlarca oyuncunun yıllardır sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için yeni bir gelişme yaşandı. Oyun dünyasının dev ismi Rockstar Games, yaptığı son açıklamayla GTA 6’nın çıkış tarihinin 19 Kasım 2026’ya ertelendiğini duyurdu.
Bu karar, ilk etapta 2025 yılı için planlanan lansmanı bekleyen oyuncular arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.
GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar Games’in resmi açıklamasına göre, GTA 6 artık 19 Kasım 2026 Perşembe günü oyuncularla buluşacak. Şirket, bu ertelemenin tamamen oyunun kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti.
“Uzun bir bekleyiş olduğunun farkındayız, ancak bu ekstra aylar, bizden beklediğiniz kalite ve detay seviyesinde bir oyunu tamamlamamıza olanak sağlayacak.”
Gecikmenin nedeni ne?
Rockstar Games’in açıklamasına göre gecikmenin temel nedeni, oyunun “beklentilerin üzerinde bir kaliteye ulaşması” için ek geliştirme sürecine ihtiyaç duyulması.
Geliştirici ekip, teknik performans optimizasyonu, hikâye akışı ve grafiksel tutarlılık gibi alanlarda son rötuşları yapmak istiyor. Bu da GTA 6’nın serinin bugüne kadar gördüğü en gelişmiş oyun olacağı beklentisini güçlendiriyor.
Oyun dünyasında tepkiler
Erteleme haberi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle Reddit ve X (Twitter) üzerinde birçok oyuncu, gecikmeye rağmen “Rockstar kalitesine değer” yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise 2026’ya kadar beklemenin “çok uzun” olduğunu belirtti.