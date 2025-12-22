TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin takvimi

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular tamamlandı ve gözler kura çekilişine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasının önünü açacak olan kura çekilişi 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. TOKİ tarafından yapılacak çekilişler, noter huzurunda gerçekleşecek ve sonuçlar anında kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, TOKİ 500 bin konut kura tarihleri ne zaman açıklanacak ve başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? Detaylar haberimizde.

1 /7 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurular alınan proje, yaklaşık 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini hedefliyor. Projeye yoğun bir ilgi gösteren vatandaşlar, kura çekilişinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor.

2 /7

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2025 yılının sonlarına doğru, 29 Aralık'ta başlayacak olan kura çekilişi yaklaşık iki ay sürecek ve 27 Şubat 2026'da tamamlanacak.

Bu süreçte, başvurular arasından hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak, böylece tüm başvuru sahipleri süreci şeffaf bir şekilde takip edebilecek.

3 /7

İl bazında kura tarihleri Her ilin konut talebi ve başvuru yoğunluğu dikkate alınarak kura çekilişi tarihlerinin belirlenmesi planlanıyor. Bu tarihler TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere, illerin kura tarihleri belirli aralıklarla açıklanacak.

4 /7

Başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Başvuru sonuçları, kura çekilişlerinin ardından hızla duyurulacak. TOKİ, hem kendi internet sitesinde hem de e-Devlet üzerinden sonuçları erişime açacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sistem üzerinden asil ve yedek hak sahiplerini öğrenebilecekler.

5 /7

İlk teslimatlar 2027'de başlayacak Konutların teslimatlarına Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor. TOKİ, teslimatları ülke genelindeki 81 ildeki projelere göre aşamalı bir şekilde gerçekleştirecek.



6 /7 TOKİ konutları hangi il ve semtlere yapılacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki TOKİ konut projeleri şu şekilde dağıtılmıştır. Projelerin illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edilmektedir. İşte detaylı bilgiler:

İstanbul'da TOKİ Konutları:

İstanbul, 100 bin konut ile en fazla TOKİ projesi yapılan şehir oldu. Konutlar, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenen bölgelerde inşa edilecek. Şehirdeki yoğun talep doğrultusunda, özellikle şehrin merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere kadar birçok ilçede projeler hayata geçirilecek.

Diğer illerde TOKİ Konutları:

Ankara: 30 bin 823 konut inşa edilecek.

İzmir: 21 bin 20 konut planlandı.

Bursa: 17 bin 225 konut yapılacak.

Konya: 15 bin konut projelendirilmiş.

Gaziantep: 13 bin 890 konut

Hatay: 12 bin 639 konut

Diyarbakır: 12 bin 165 konut

Adana: 12 bin 292 konut

Kahramanmaraş: 8 bin 195 konut

Mersin: 8 bin 190 konut