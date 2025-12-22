Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Zemheri soğukları, 22 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yurdun kapısını çalıyor. Meteoroloji'den gelen son verilere göre, şu an batı bölgelerinde 17-18 derece civarında seyreden bahar havası, yerini sadece birkaç gün içinde dondurucu soğuklara bırakacak. Hangi illere kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Zemheri soğukları ne kadar sürecek? İşte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Aralık hava durumunu paylaştı. Havaların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İşte 22 Aralık hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Erzurum'un batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZEMHERİ SOĞUKLARI NE KADAR SÜRECEK?
22 Aralık'ta başlayacak olan Zemheri dönemi, tam 40 gün boyunca etkisini sürdürecek. Uzmanlar, bu dönemde hava sıcaklıklarında yaşanacak ani dalgalanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.
ZEMHERİ NEDİR?
Haftanın ilk günlerinde 17-18 dereceyi bulan termometrelerin, soğuk hava dalgasının girişiyle birlikte hızla 4 derece ve 5 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu ani düşüşün, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
20 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan yeni hava sistemiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu dramatik bir değişim sürecine giriyor. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 13-14 derece seviyelerinde seyrederken, 22 Aralık Pazartesi günü Zemheri'nin başlamasıyla sıcaklıkların hızla 4-5 derece seviyelerine düşmesi ve yağmurun etkili olması bekleniyor.
Ankara'da hafta sonu görülen puslu hava yerini dondurucu soğuklara bırakacak ve Pazartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı kenti etkisi altına alacak. İzmir'de 21 Aralık Pazar günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların ardından Zemheri ile birlikte Ege'nin ılıman havası kırılarak 17-18 derece olan sıcaklıklar yerini tek haneli rakamlara ve hissedilir derecede soğuk bir kış havasına bırakacak.