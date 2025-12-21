Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 21 Aralık Pazar maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 21 Aralık Pazar maç programı

21/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Avrupa’da kıyasıya mücadeleler bugün de sürecek. İngiltere Premier Lig’inde Manchester Utd. deplasmanda Aston Villa’ya konut oluyor. İspanya La Liga’da Villarreal - Barcelona, Almanya Bundesliga’da ise Mainz - St.Pauli üç puan için zorlu sınav verecek. İtalya Serie A ile Fransa Kupası maçları oynanacak. İşte 21 Aralık Pazar maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. İspanya La Liga’a heyecan dorumda. Villarreal - Barcelona takımları kıyasıya mücadele edecek. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A’da da birbirinden çekişmeli maçlar var. Fransa Kupası maçları da futbolseverlerin takip ettiği maçlar olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Aralık Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün oynanacak maçlar hangileri?

14:30 Cagliari - Pisa İtalya Serie A 1S Sport Plus

14:30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Girona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

16:00 Ümraniyespor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Çorum FK - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 Feyenoord - Twente Hollanda Eredivisie S Sport Plus

16:30 Hearts - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

16:30 Araz - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:45 Auxerre - Monaco Fransa Kupası Bein Sports 3

16:45 Bourg en Bresse - Marsilya Fransa Kupası Bein Sports 4

16:45 Concarneau - Nantes Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect

16:45 Nice - St.Etienne Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect

16:45 Strasbourg - Dunkerque HB Fransa Kupası Bein Sports Max 2

17:00 Sassuolo - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

17:30 Mainz - St.Pauli Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Villarreal - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

18:45 Fortuna Sittard - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

19:30 Heidenheim - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Aston Villa - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Rennes - Les Sables Fransa Kupası Bein Sports 4

20:00 Fiorentina - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Göztepe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Elche - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus

22:45 Genoa - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Real Betis - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Lyon - Saint Cyr Collonges Fransa Kupası Bein Sports 4

#Süper Lig
#İngiltere Premier Lig
#İtalya Serie A
#İspanya La Liga
#bugünkü maçlar
