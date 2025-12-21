Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. İspanya La Liga’a heyecan dorumda. Villarreal - Barcelona takımları kıyasıya mücadele edecek. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A’da da birbirinden çekişmeli maçlar var. Fransa Kupası maçları da futbolseverlerin takip ettiği maçlar olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Aralık Pazar bugün oynanacak maçlar.