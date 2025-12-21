Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, bugün yapılacak üçüncü oturumun tamamlanmasıyla sona erecek. Sınavlara katılan adaylar ise şimdi gözünü sonuç tarihine çevirdi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sonuçlara ilişkin duyurusu yakından takip ediliyor. 1. dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından, adayların merakla beklediği soru-cevap ve sonuç takvimi belli oldu.
MEB kılavuzu ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MEB kılavuzu ile 1. dönem AÖL sınav sonuç tarihi.
AÖL soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem yazılı sınavlarında yöneltilen sorular ile bu sorulara ait cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu. Buna göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?
20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.