21 Aralık Mersin'de sular ne zaman saat kaçta gelecek? MESKİ su kesintisi planı

10:3021/12/2025, Pazar
Mersin genelinde hem planlı çalışmalar hem de meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. MESKİ’nin bakım, onarım ve altyapı faaliyetleri kapsamında bazı ilçelerde geçici su kesintileri uygulanırken, kesintiden etkilenen mahallelerde suların ne zaman verileceği araştırılıyor. İşte 21 Aralık Mersin’de su kesintisi yaşanan ilçeler ve tahmini kesinti süreleri.

Mersin genelinde planlı bakım çalışmaları ile arıza onarımları nedeniyle yaşanan su kesintileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ’nin açıkladığı programa göre, altyapı iyileştirmeleri ve şebeke arızaları bazı ilçelerde geçici su kesintilerine neden olurken, kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve suyun ne zaman yeniden akmaya başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Mersin su kesintisi yaşanan ilçeler, etkilenen bölgeler ve güncel kesinti saatleri detayları.

