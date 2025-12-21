Mersin genelinde planlı bakım çalışmaları ile arıza onarımları nedeniyle yaşanan su kesintileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ’nin açıkladığı programa göre, altyapı iyileştirmeleri ve şebeke arızaları bazı ilçelerde geçici su kesintilerine neden olurken, kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve suyun ne zaman yeniden akmaya başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Mersin su kesintisi yaşanan ilçeler, etkilenen bölgeler ve güncel kesinti saatleri detayları.