İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 20 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Aralık Cumartesi İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Aralık 2025 barajların doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 20 Aralık tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 20 Aralık Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,76 olarak kaydedildi.
İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:
Ömerli Barajı: %16,89
Darlık Barajı: %28,06
Elmalı Barajı: %53,02
Terkos Barajı: %18,49
Alibey Barajı: %12,23
Büyükçekmece Barajı: %16,89
Sazlıdere Barajı: %15,31
Istrancalar Barajı: %27,31
Kazandere Barajı: %1,62
Pabuçdere Barajı: %2,81