MEMUR OCAK MAAŞ ZAMMI 2026: Yüzde 6'lık enflasyon farkı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre kasım ayında TÜFE aylık yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kayda geçti. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu oldu.

Son 5 ayın enflasyon verileri şöyle:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu tabloya göre 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu.