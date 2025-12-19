TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2025: TOKİ İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana kura sonuç sayfası

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi takvimine çevrildi. 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alınan başvurular sonrası hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.