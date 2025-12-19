Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara X hesabı açtı: İlk paylaşımında 'Erdoğan' vurgusu yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara X hesabı açtı: İlk paylaşımında 'Erdoğan' vurgusu yaptı

22:4419/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, X hesabı kurdu. Yaptığı ilk paylaşımda 14 yıl boyunca sabreden Suriye halkına teşekkür eden Şara, "Bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele bu vatanı birlikte inşa edeceğiz." dedi. Şara paylaşımında katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Sezar Yaptırımları'nın nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik ederek, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Şara, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda, yaptırımların başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını kutladı.

Suriye devriminde fedakarlık gösterenleri anan Şara,
"Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Şara, devrim süresince Suriye halkına destek veren Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de şükranlarını sunarak,
"Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz."
dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.


#Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?