Suriye Cumhurbaşkanı Şara X hesabı açtı: İlk paylaşımında 'Erdoğan' vurgusu yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, X hesabı kurdu. Yaptığı ilk paylaşımda 14 yıl boyunca sabreden Suriye halkına teşekkür eden Şara, "Bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele bu vatanı birlikte inşa edeceğiz." dedi. Şara paylaşımında katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Sezar Yaptırımları'nın nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik ederek, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Şara, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda, yaptırımların başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını kutladı.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.