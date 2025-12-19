Suriye Cumhurbaşkanı Şara X hesabı açtı: İlk paylaşımında 'Erdoğan' vurgusu yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Sezar Yaptırımları'nın nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik ederek, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Şara, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda, yaptırımların başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını kutladı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.