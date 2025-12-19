Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye mesajı: ABD'nin Sezar yaptırımlarını kaldırması önemli bir gelişme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye mesajı: ABD'nin Sezar yaptırımlarını kaldırması önemli bir gelişme

19/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Ömer Çelik: Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.
Ömer Çelik: Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yürürlükten kaldırılmasının bölgesel barışa katkıda bulunduğunu belirtti ve "ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yürürlükten kaldırılmasının bölgesel barışa katkıda bulunduğunu belirtti.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.


Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur.


ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir.


Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.






