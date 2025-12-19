AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye mesajı: ABD'nin Sezar yaptırımlarını kaldırması önemli bir gelişme

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.

Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur.

Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.