MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: AGS 10 Bin Öğretmen Alımı Ne Zaman Yapılacak, Kontenjan Değişecek Mi?

19/12/2025, جمعہ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı öğretmen alım sürecinde gerçekleştireceği 10 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yapılacak atamalarda branş dağılımı ve kontenjanların ne zaman açıklanacağı öğretmen adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.

MEB’in 10 bin öğretmen atamasına ilişkin hazırlıkları hız kazanırken, adaylar branş bazında kontenjanların netleşmesini bekliyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanının ilk kez kullanılacağı atama sürecinde, norm kadro ve ders saati ihtiyacına göre şekillenecek dağılım büyük önem taşıyor.

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen ataması 24 Kasım'da gerçekleştirildi. Bu atamanın ardından gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Şu an için 10 bin öğretmen atama takvimi paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 bin öğretmen atamasına dair tarih paylaşması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

10 bin öğretmen atamasına dair branş dağılımı henüz netleşmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.

Bakan Tekin, Akademi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.

Tekin, şunları belirtti:

"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."

