2025 Asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen sene asgari ücret hangi tarihte açıklanmıştı?

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler sürerken, gözler geçmiş yıllardaki zam takvimine çevrildi. 2026 yılı asgari ücret pazarlıkları devam ederken vatandaşlar, 2025 yılı asgari ücretinin hangi tarihte açıklandığını ve zam oranının ne kadar olduğunu araştırıyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret süreci devam ederken, 2025 yılına ait zam kararı yeniden gündeme geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun geçtiğimiz yıl hangi tarihte toplandığı ve yüzde kaç zam kararı aldığı merak konusu oldu.
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2025 yılı asgari ücret bedeli, 24 Ara 2024 tarihinde açıklandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda yüzde 30 oranında yapılan zam ile 22 Bin 104 Lira olarak açıklandı.
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, Bakanlıkta düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyurdu.