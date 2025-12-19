2025 Asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen sene asgari ücret hangi tarihte açıklanmıştı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda yüzde 30 oranında yapılan zam ile 22 Bin 104 Lira olarak açıklandı.