İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Aralık2025 tarihinde başlayacakı. Recep ayının ilk gününü oruç tutarak geçiren kişiler Recep ayı boyunca faziletli olan günleri sorguluyor. Peki, üç aylar orucu hangi günlerde tutulur? Recep ayının hangi günlerinde oruç tutmak sevaptır? İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL TUTULUR?

Üç ayların manevi atmosferini ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, üç aylar orucu ne zaman başlıyor ve kaç gün tutulur diye araştırıyor.

Rivayetlere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.

RECEP AYI ORUCU İÇİN HANGİ GÜN NİYET EDİLİR?

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.