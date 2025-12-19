Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı bugün başladı. Recep ayının faziletinden ve bereketinden faydalanmak isteyen kişiler bu ayda oruç tutarak, dua edip zikir çekerek ibadet etmek istiyorlar. Özellikle üç aylarda oruç tutmak isteyen vatandaşlar "üç aylar orucu nasıl tutulur, üç aylar orucu ne zaman, recep ayı orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir" gibi sorgulamalarda bulunuyor. Peki, üç aylara özgü bir oruç bulunuyor mu? Üç aylarda hangi günlerde oruç tutulur? Recep ayında oruç günleri hangileri? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Aralık2025 tarihinde başlayacakı. Recep ayının ilk gününü oruç tutarak geçiren kişiler Recep ayı boyunca faziletli olan günleri sorguluyor. Peki, üç aylar orucu hangi günlerde tutulur? Recep ayının hangi günlerinde oruç tutmak sevaptır? İşte detaylar...
ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL TUTULUR?
Üç ayların manevi atmosferini ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, üç aylar orucu ne zaman başlıyor ve kaç gün tutulur diye araştırıyor.
Rivayetlere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.
RECEP AYI ORUCU İÇİN HANGİ GÜN NİYET EDİLİR?
Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.
İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.