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Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? 2022 üç aylar ne zaman?

Mübarek üç aylar yaklaşıyor. Üç ayların manevi bereketinden faydalanmak isteyen inananlar şimdiden üç aylar ile ilgili ayrıntıları sorguluyor. Bu anlamda "üç aylar ne zaman başlayacak, üç aylar orucu nasıl tutulur, üç aylar orucuna nasıl niyet edilir" gibi sorular en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 2022 üç ayların başlangıcı ne zaman? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? 2022 üç aylar ne zaman?
üç aylar

Müslüman alemi üç aylar orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyor. 2022 yılında üç aylar şubat ayında başlıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı başlayacak. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar orucuna naısl niyet edilir?

2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Recep ve Şaban aylarının sonrasında Ramazan ayı idrak edilecek. Üç aylar şeklinde halk arasında tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak biliniyor.

  • Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, fakat Ramazan’ın haricinde hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Yani Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu mübarek aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilmektedir.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda oruç tutmak isteyenler, niyet etme hususunda Diyanet bilgisine odaklandı. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabiliyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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