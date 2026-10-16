CUMA NAMAZI SAATİ 16 EKİM! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de Cuma Namazı Kaçta? İşte İl İl Namaz Saatleri
16 Ekim 2026 Cuma günü cuma namazını kılmak için camilere gidecek vatandaşlar, bulundukları ilin ezan saatini araştırıyor. “Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak, cuma ezanı kaçta okunacak?” soruları sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 16 Ekim 2026 tarihli namaz vakitlerine göre İstanbul'da öğle vakti 12.55. İşte 16 Ekim 2026 cuma namazı saatlerine ilişkin detaylar.
Müslamlar için haftalık ibadet günü olan 16 Ekim 2026 Cuma günü, Türkiye genelindeki binlerce camide cemaatle eda edilecek cuma namazı öncesinde öğle ezanı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 16 Ekim 2026 tarihli güncel vakit takvimine göre büyükşehirlerde cuma namazı vakitleri (öğle ezanı saatleri); İstanbul'da 12.55 olarak belirlendi. İşte Diyanet cuma namazı saati.
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:55’te kılınacak.
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:39'da kılınacak.
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:02'de kılınacak.
Antalya'da cuma namazı saat 12:48'de kılınacak.
Balıkesir cuma namazı saati 12:59
Bursa'da cuma nmazı 12:54'te eda edilecek.
Konya'da cuma namazı saati 12:41
Diyarbakır cuma namazı vakti 12:10
Adana cuma namazı saati 12:29
Trabzon cuma namazı saati 12:12
Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır.
İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.
Cuma namazı ne zaman kılınır?
Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.
Cuma namazı nasıl kılınır?
İlk önce cuma namazının dört rekât olan ilk sünneti kılınır.
İlk sünnete şöyle niyet edilir:
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”
Cumanın ilk sünnetinin kılınışı, aynen öğle namazının dört rekât sünneti gibidir.
Niyet edilir, erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sırasıyla;
Birinci rekat:
Niyet
Sübhaneke duası
Euzü Besmele
Fatiha Suresi
Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur
"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.
Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 defa "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denilir. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek oturulur ve ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.
İkinci rekat:
Besmele
Fatiha Suresi
Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur
Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü" duası okunur. "Allahuekber" denilip üçüncü rekata kalkılır.
Üçüncü rekat:
Besmele
Fatiha Suresi
Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur
rüku ve secde yapılır, dördüncü rekata kalkılır.
Dördüncü rekat:
Besmele
Fatiha Suresi
Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur
Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur ve "Esslamü aleyküm ve rahmetullah" denilerek baş, önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır.
Sünnet kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur.
Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır.
Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir?
İmamın arkasındaki cemaat şöyle niyet eder:
"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."
Cuma namazının farzı nasıl kılınır?
Birinci rekat:
İmam ve cemaat;
Niyet eder,
Sessizce herkes Sübhaneke duasını okur.
İmam içinden "Euzü Besmele" çeker
Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure okur. Bu esnada imama uyan cemaat dinler.
İmam sesli olarak "Allahuekber" der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der.
İmam açıktan "Semiallahu Limen Hamideh" der rükudan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce "Rabbena Lekel Hamd" derler.
İmam tekrar sesli bir şekilde "Allahuekber" der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
Secdede 3 defa yine herkes sessizce "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek kalkılır ve oturulur, ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir.
Secde bir önceki gibi yapılır ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.
İkinci rekat:
İmam sessizce besmele çeker,
Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur.
Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada herkes sessizce "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır.
Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır?
Cuma namazının son sünneti, dört rekat ilk sünnetin kılınması gibi kılınır.