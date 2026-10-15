Ölümün bile siyasetini yaptılar: 'Biraz vicdan, biraz insanlık'

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında üzüntüye neden oldu. Ancak Gültekin'in vefatının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, acı bir olay üzerinden siyasi tartışma yürütülmesi nedeniyle tepki çekti.

Gültekin'in ölümünü siyasi gelişmelerle ilişkilendiren bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında , "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste " ve "Şimdi hesap zamanı" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Söz konusu paylaşımlar, ölüm karşısında siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

FARUK ACAR: SİYASETİN BİR SINIRI VARDIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Gültekin'in vefatını siyasi tartışmalara malzeme eden paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Bir ailenin en acılı gününde siyasi hesap yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Acar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ailenin evladını kaybettiği gün, o acı üzerinden siyasi hesap yapmaya kalkışmak gerçekten vicdanla da insanlıkla da bağdaşmıyor. Dündar Ziya Gültekin gibi gencecik bir kardeşimizin vefatını dahi siyasi tartışmalara malzeme edenleri gördükçe insan üzülüyor, hatta öfkeleniyor."

“BİRAZ VİCDAN, BİRAZ İNSAF, BİRAZ İNSANLIK”

Siyasi rekabetin insani değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Acar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Siyasetin bir ölçüsü, bir sınırı vardır. Her meseleye siyasi hesaplarla yaklaşmak, insanların en acılı günlerinde bile bundan bir çıkar elde etmeye çalışmak düpedüz ahlaksızlıktır. Birbirimizle her konuda anlaşmak zorunda değiliz. Ama birbirimizin acısına saygı duymayı, yasına hürmet etmeyi bilmek zorundayız. Biraz vicdan, biraz insaf, biraz da insanlık… Çok şey istemiyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar

FERDİ ZEYREK'İN VEFATINDA ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gültekin'in vefatının ardından yapılan nefret dolu paylaşımlar, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrasında sergilenen siyasi tutumu da yeniden gündeme getirdi.

Evinde elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeyrek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti'den taziye mesajları yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeyrek'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalılara ve CHP teşkilatına başsağlığı dilemişti.

Erdoğan'ın mesajı, siyasi rekabetin ötesinde ortak acılarda dayanışma gösterilmesinin bir örneği olmuştu.

SİYASETTE YAS TARTIŞMASI

Ferdi Zeyrek'in vefatında siyasi ayrım gözetilmeksizin verilen taziye mesajları ile Dündar Ziya Gültekin'in ölümünün ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar arasındaki farklılık dikkat çekti.

Her iki olayda da farklı siyasi partilerden belediye yöneticilerinin beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesi, siyasi rekabetin yas dönemlerinde nasıl bir tutuma dönüşmesi gerektiği sorusunu gündeme taşıdı.

Faruk Acar'ın açıklaması da bu tartışmanın merkezinde yer aldı. Acar, siyasi görüş ayrılıklarının doğal olduğunu ancak bir insanın vefatından siyasi çıkar elde edilmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN GÜLTEKİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından da bir taziye mesajı yayımladı.

Gültekin'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatına ve Üsküdarlılara başsağlığı diledi.

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