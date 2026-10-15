Ölümün bile siyasetini yaptılar: 'Biraz vicdan, biraz insanlık'
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bazı muhalif sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tepki topladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, vefat üzerinden siyasi hesap yapılmasını sert sözlerle eleştirdi. Acar'ın açıklaması, CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı taziye mesajını akıllara getirdi.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında üzüntüye neden oldu. Ancak Gültekin'in vefatının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, acı bir olay üzerinden siyasi tartışma yürütülmesi nedeniyle tepki çekti.
Söz konusu paylaşımlar, ölüm karşısında siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
FARUK ACAR: SİYASETİN BİR SINIRI VARDIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Gültekin'in vefatını siyasi tartışmalara malzeme eden paylaşımlara sert tepki gösterdi.
Bir ailenin en acılı gününde siyasi hesap yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Acar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“BİRAZ VİCDAN, BİRAZ İNSAF, BİRAZ İNSANLIK”
Siyasi rekabetin insani değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Acar, açıklamasını şöyle sürdürdü:
FERDİ ZEYREK'İN VEFATINDA ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Gültekin'in vefatının ardından yapılan nefret dolu paylaşımlar, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrasında sergilenen siyasi tutumu da yeniden gündeme getirdi.
Evinde elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeyrek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti'den taziye mesajları yayımlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeyrek'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalılara ve CHP teşkilatına başsağlığı dilemişti.
Erdoğan'ın mesajı, siyasi rekabetin ötesinde ortak acılarda dayanışma gösterilmesinin bir örneği olmuştu.
SİYASETTE YAS TARTIŞMASI
Ferdi Zeyrek'in vefatında siyasi ayrım gözetilmeksizin verilen taziye mesajları ile Dündar Ziya Gültekin'in ölümünün ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar arasındaki farklılık dikkat çekti.
Her iki olayda da farklı siyasi partilerden belediye yöneticilerinin beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesi, siyasi rekabetin yas dönemlerinde nasıl bir tutuma dönüşmesi gerektiği sorusunu gündeme taşıdı.
Faruk Acar'ın açıklaması da bu tartışmanın merkezinde yer aldı. Acar, siyasi görüş ayrılıklarının doğal olduğunu ancak bir insanın vefatından siyasi çıkar elde edilmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.
ERDOĞAN'DAN GÜLTEKİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından da bir taziye mesajı yayımladı.
Gültekin'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatına ve Üsküdarlılara başsağlığı diledi.