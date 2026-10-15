Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar’ın son görüntüleri: Sabaha kadar su basan ev ve iş yerlerini dolaşmış

ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR TAKİP ETTİ

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Olumsuzlukların giderilmesi için belediye ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürürken, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de sahada ekiplerle birlikte yer aldı. Gültekin, yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmaları sabaha kadar takip ederek ekiplere eşlik etti.

Gültekin’in sahadaki çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler, görev başındaki son anları olarak hafızalarda kaldı.

DÜZCE’DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da sel ve su baskınlarına karşı yürütülen çalışmaları gece boyunca takip eden Gültekin, Düzce’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Gültekin’in vefat haberi sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

İKİNCİ YAPILAN SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanvekili seçimi yapılmıştı.

Seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti Grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

İkinci yapılan seçimlerde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy almıştı. Seçimde yapılan dördüncü tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı ve belediye yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmiş oldu.