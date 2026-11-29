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Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, katıldığı TVNET canlı yayınında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’da ziyaret etmesini ve bu görüşmenin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından taşıdığı anlamı değerlendirdi. İki ülke arasındaki diplomatik temasları analiz eden Güçlüer, dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Çözüm, Yunanistan’ın Ermenistanlaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

“AYNI SÜREÇ YUNANİSTAN İÇİN DE BAŞLADI”

Bölgesel gelişmeler ve Ermenistan örneği üzerinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, Paşinyan’ın Karabağ zaferiyle birlikte karşısına çıkan gerçeği gördüğünü belirtti. İzlediği yolun çıkmaz olduğunu anlayarak akıllandığını ifade ettiği Paşinyan örneğine işaret eden Güçlüer, aynı sürecin Yunanistan için de başladığını vurguladı.