Şarkıcı Linet, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Gürcistan’ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların Filistin pankartları açmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sahne 17’de vereceği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

“GAZZE’DE YAPILAN SOYKIRIMI LANETLİYORUM”

İsrail’in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmünün farkına varan ve eylemlerini açıkça soykırım olarak tanımlayan Yahudi asıllı şarkıcı Linet şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim."

LİNET KİMDİR?

Tam adı Linet Menaşi olan Yahudi kökenli sanatçı, hem İsrail hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahiptir. Sanat hayatı boyunca Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce dillerinde eserler seslendiren Linet, arabesk ve fantezi başta olmak üzere farklı müzik türlerini yorumladığı repertuvarıyla tanınmakta olup sahne ve konser çalışmalarını Türkiye’de sürdürmektedir.

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Yahudi kökenli şarkıcı Linet Menaşi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı uzun süre sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşmiş, geçtiğimiz yıl Türkiye’de Filistin destekçilerinin yoğun boykot ve protestolarıyla yüzleşmişti. Ocak 2025’te sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Ankara’daki konseri iptal edilen sanatçı, Mayıs 2025’te ise İstanbul’da sahne almaya hazırlandığı mekanın önünde Filistin yanlısı grupların kulise kadar uzanan protestoları nedeniyle konserini gerçekleştirememişti. Yaşanan bu gerilimlerin ardından sanatçı, sonraki süreçte konserlerinde İsrail hükümetinin Gazze politikalarını eleştiren ve yaşananları soykırım olarak niteleyen açıklamalar yapmaya başlamıştı.