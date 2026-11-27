Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta tamamlanan Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın hizmete açılacağını bildirdi. Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresinin 5 dakikaya ineceğini ve yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkeli Şehir Geçişi'nin ise 10 dakikalık geçiş süresini 1,5 dakikaya düşüreceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta ulaşım altyapısını güçlendirecek Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli Şehir Geçişi projelerinin yarın hizmete alınacağını duyurdu.
Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım koridorunda kritik bir kavşak noktası olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, hayata geçirilen yatırımlarla şehirlerarası transit trafiğin ilçe merkezinin dışına taşınacağını bildirdi.
BOYABAT ÇEVRE YOLU İLE ULAŞIM SÜRESİ 20 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNECEK
Boyabat'ta şehir içi trafik ile şehirlerarası taşımacılığın aynı güzergâhta yoğunlaştığını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen çevre yolunun teknik detaylarını ve ulaşım süresine etkisini şu sözlerle paylaştı:
"Boyabat Çevre Yolu’nu 8,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık.
Projemiz kapsamında toplam 4,2 kilometre bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da inşa ettik. Yeni güzergâhımızla Boyabat’ın şehir içi trafiğini rahatlatırken Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz.
Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz. Böylece özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltacak, şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacağız. Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasındaki ulaşımın daha akıcı hale gelmesini sağlayacağız."
YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF VE 2 BİN 650 TON KARBON AZALTIMI
Boyabat Çevre Yolu'nun sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara da değinen Uraloğlu, proje sayesinde zamandan yıllık 381 milyon lira, akaryakıttan ise 53 milyon lira olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf elde edileceğini açıkladı:
"8,7 kilometrelik Boyabat Çevre Yolumuzla yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2 bin 650 ton azaltacağız. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletirken bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkıda bulunacağız."
Sinop'ta yarın hizmete açılacak bir diğer yatırımın ise Türkeli Şehir Geçişi olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşımında yer alan ilçede özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm getirildiğini ifade etti:
"Türkeli Şehir Geçişi’ni 2,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamladık. Türkeli Şehir Geçişi ile 10 dakikalık ulaşım süresini 1,5 dakikaya düşüreceğiz."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.