



YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF VE 2 BİN 650 TON KARBON AZALTIMI





Boyabat Çevre Yolu'nun sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara da değinen Uraloğlu, proje sayesinde zamandan yıllık 381 milyon lira, akaryakıttan ise 53 milyon lira olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf elde edileceğini açıkladı:





"8,7 kilometrelik Boyabat Çevre Yolumuzla yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2 bin 650 ton azaltacağız. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletirken bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkıda bulunacağız."



