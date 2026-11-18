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Sinop'ta 1920'de jandarma binası olarak inşa edilen 106 yıllık tarihi yapı, halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Bina, 1986 yılına kadar İl Jandarma Komutanlığı binası olarak hizmet verdi.

Kent Meydanı projesiyle restore edildi

Yapı, 1986 ile 2021 yılları arasında jandarma sosyal tesisleri olarak kullanıldı, daha sonra Sinop Kent Meydanı projesi kapsamında boşaltılarak restore edildi.

Vali Mustafa Özarslan, Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şehrin tarihi simge binalarından eski jandarma binasının halk kütüphanesine dönüşeceğini duyurdu.

Özarslan, Sinop'un tarihi ve kültürel mirasını koruyarak şehre yeni kültür, sanat ve sosyalleşme alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

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Gökhan Güçüklüoğlu Anadolu Ajansı Sinop'ta 1920'de jandarma binası olarak inşa edilen ve Kent Meydanı projesiyle restore edilen tarihi yapı, halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

İhale 25 Kasım'da yapılacak

Özarslan, paylaşımında şöyle devam etti: "Tescilli tarihi jandarma binasının halk kütüphanesi olarak hizmet vermesi amacıyla hazırlanan uygulama ve teşhir-tanzim işi ihalesi Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 25 Kasım'da gerçekleştirilecek."

Vali, "Yapılacak işlevlendirme çalışmaları tamamlandığında tarihi yapımız içinde çocuklar için tasarlanmış çocuk kütüphanesi bölümü ile sergi salonu, kafeterya da yer alacak." diye konuştu.

Özarslan, "Bu önemli projenin hayata geçirilmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Kütüphane Genel Müdürlüğümüze ve katkıları için milletvekilimiz Nazım Maviş'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Gökhan Güçüklüoğlu Anadolu Ajansı Sinop'ta 1920'de jandarma binası olarak inşa edilen ve Kent Meydanı projesiyle restore edilen tarihi yapı, halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

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