AA tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards’ın 12 yıllık arşivinden hazırlanan seçki, uluslararası ödüllü basın fotoğraflarını özgün bir küratöryel kurguyla sanatseverlerle buluşturuyor. Küratör Murat Kösemen, “müşterek” kavramının varoluştan itibaren süren bir gerçekliği ifade ettiğini ve hiç kimsenin bundan “uzak” olmadığını vurguladı. “Ziyaretçinin içeriye girdikten sonra göreceği her şey, onun yaşanmışlığında yer alıyor” diyen Kösemen, bu unsurların ona bir hikaye kurgulatayacağını söyledi. Sergi, 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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