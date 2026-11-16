Samsun'un Kavak ilçesindeki 16. yüzyıl tarihli Bekdemir Camii, ahşap işçiliği ve kök boyayla yapılan süslemeleriyle dikkat çekiyor.

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Samsun'un Kavak ilçesindeki Bekdemir Camii, 16. yüzyıla uzanan geçmişiyle ahşap mimarisi ve kök boyayla yapılan süslemeleriyle öne çıkıyor.

Oyma kapısı, bitkisel motiflerle bezeli iç süslemeleri ve ahşap direklerin taşıdığı revaklarıyla tarihi dokusunu koruyan yapı, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

İnşa kitabesi bulunmuyor

Kavak-Asarcık yolu üzerindeki Bekdemir Mahallesi'nde bulunan caminin inşa kitabesi yok. Yapılan bir araştırmaya göre caminin ana katı 1596, mahfil katı ise 1599 yılında inşa edildi.

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Cami içindeki kalem işi kitabede yer alan 1877 tarihi ise süslemelerin yapıldığı yıl olarak kabul ediliyor.

IHA OYMA KAPISI, BİTKİSEL MOTİFLERLE BEZELİ İÇ SÜSLEMELERİ VE AHŞAP DİREKLERLE TAŞINAN REVAKLARIYLA TARİHİ DOKUSUNU KORUYAN CAMİ, BÖLGENİN ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRASLARI ARASINDA YER ALIYOR.

Kök boyayla yapılan motifler öne çıkıyor

Ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen cami, meşe ağacından hazırlanan kalasların birbirine geçirilmesiyle oluşturuldu. Yapı içten düz tavanla, dıştan kırma çatıyla örtülü. Çevresinde ise ahşap direklerin taşıdığı revaklar var.

Oyma tekniğiyle yapılan ve bitkisel motiflerle süslenen ahşap kapı, caminin en dikkat çeken bölümlerinden biri. İç mekânda kök boyayla hazırlanan bitkisel motifler, kalem işi süslemelerle birlikte duvar ve tavanlarda kendini gösteriyor. Avluda taş işçiliğiyle yapılmış bir çeşme de bulunuyor.

Arıların yaptığı bal caminin ihtiyaçlarını karşılıyordu

Camiyle ilgili anlatılan geçmişe dayalı bilgilere göre, mihrapta arıların dışarıdan girerek bal yaptığı özel bir bölüm vardı. Burada biriken balın yılda yaklaşık 150 kilogramı alınıyordu.

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Satışından elde edilen gelirle caminin halı ve gaz lambası gibi ihtiyaçları karşılanıyor, cami görevlisinin maaşı ödeniyordu. Gelirin arttığı dönemlerde ise köylülere ziyafet verildiği ifade ediliyor.