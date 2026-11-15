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Refik Anadol yeni projesini COP31'de tanıttı: Türkiye'nin doğası yapay zekâya öğretiliyor

Halime Kirazlı11:20, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Anadol Türkiye özelindeki yeni çalışmasını COP31'de tanıttı.

Türkiye'nin 33 millî parkından toplanan 500 milyondan fazla veri, yapay zekâya aktarılıyor. Türkiye İş Bankası iş birliğiyle geliştirilen “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesini COP31'de tanıtan dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol, hedeflerinin doğayı taklit etmek değil, onu daha iyi anlamak ve korunmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Yapay zekâ bu kez Türkiye'nin doğasını öğreniyor. Refik Anadol'un Türkiye İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiği “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesi kapsamında 33 millî parkta kapsamlı bir araştırma yürütüldü. 150'den fazla kişinin katkısıyla toplanan 500 milyonu aşkın veri noktası, Türkiye'nin doğal zenginliklerini kayıt altına alacak ve bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak bir yapay zekâ modelinin geliştirilmesinde kullanıldı.

Refik Anadol

Projeyi Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde anlatan Anadol, yapay zekânın yalnızca teknoloji ve sanat üretiminde değil, doğanın anlaşılması ve korunmasında da kullanılabileceğine dikkat çekti.

Yapay zekâ doğayı nasıl koruyacak?

Anadol'a göre mevcut yapay zekâ sistemlerinin önemli eksiklerinden biri, doğaya ilişkin güvenilir ve güncel veriler konusunda yaşadıkları yetersizlik. Özellikle endemik türler hakkında yanlış bilgiler üretebilen bu sistemlere karşı Türkiye'nin kendi doğal verileriyle eğitilen modelin önemli bir potansiyel taşıdığını belirten sanatçı, “Yapay zekâyı doğayı taklit etmek veya onun yerini almak için değil, doğayı anlamak için kullanmalıyız” dedi.

On yılı aşkın süredir sanat, veri ve yapay zekâ alanında çalışmalar yürüten Anadol, teknolojinin gelişmesinden daha önemli olanın insanlığa ve doğaya sunduğu fayda olduğunu vurguladı. Anadol, projenin yalnızca Türkiye'yle sınırlı kalmamasını, uluslararası bilimsel çalışmalara da katkı sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

4,4 milyon fidan hedefi

COP31 kapsamında İş Bankası'nın çevre çalışmalarını anlatan Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise doğanın korunmasında kurumların sorumluluğuna dikkat çekti.

Bankanın “81 İlde 81 Orman” projesi kapsamında 2008–2017 yılları arasında 2,2 milyon fidan diktiğini belirten Sözen, 2023–2031 döneminde 2,2 milyon fidan daha dikmeyi hedeflediklerini açıkladı. Böylece toplam 4,4 milyon fidanın toprakla buluşturulması amaçlanıyor.

İlk dikilen fidanların artık ağaca dönüştüğünü söyleyen Sözen, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de belirtti. Çevre konusunda bireylerin ve kurumların kendi sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Sanattan yeşil finansmana

COP31'de İş Bankası tarafından düzenlenen diğer etkinliklerde de sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik ele alındı. İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin kuruluş hikâyesi, müze koleksiyonunun gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürel mirasın korunması konuşuldu.

“Ormanın Gözleri” projesinin ele alındığı panelde teknolojinin ormanların korunmasındaki rolü değerlendirilirken diğer oturumlarda sürdürülebilir üretim, yeşil ve mavi tahviller ile iklim dostu yatırımların finansmanı üzerinde duruldu.

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Başlıklar :Refik Anadolİş BankasıCOP31Büyük Doğa Modeli: Türkiye
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Refik Anadol yeni projesini COP31'de tanıttı: Türkiye'nin doğası yapay zekâya öğretiliyor
Anadol Türkiye özelindeki yeni çalışmasını COP31'de tanıttı.
Refik Anadol
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