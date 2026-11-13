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Türk edebiyatının ustaları ne okurdu? 'Yazanların Kütüphanesi' kitap oldu

Sevda Dursun04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kitabın hazırlık sürecini Yeni Şafak'a anlatan Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, önceki çalışmada 14 yazarı incelediklerini, kitabın kısa sürede üç baskıya ulaşması üzerine araştırmayı genişletmeye karar verdiklerini söyledi.

Türk edebiyatının usta kalemlerinin okuma dünyasını mercek altına alan “Yazanların Kütüphanesi: Türk Edebiyatının Okuma Kültürü” adlı eser okurla buluştu. 31 edebiyatçının kütüphanelerini, okuma alışkanlıklarını ve yazarlık serüvenlerini inceleyen kitap, ilginç ayrıntılar sunuyor. Eserde, Sait Faik’in pek çok yazara ilham vermesi ve Yahya Kemal’in Kafka’yı okuması gibi ilgi çekici bilgiler de yer alıyor.

Türk edebiyatının usta kalemlerinin okuma serüvenlerini, edebî birikimlerini besleyen kitapları ve kütüphanelerini konu alan “Yazanların Kütüphanesi: Türk Edebiyatının Okuma Kültürü” adlı eser okurla buluştu. VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Editörlüğünü Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek’in üstlendiği, alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan yaklaşık 600 sayfalık eser, 31 edebiyatçının okuma alışkanlıklarından kişisel kütüphanelerine, etkilendikleri yazarlardan eserlerini kaleme alma süreçlerine kadar pek çok ayrıntıya ışık tutuyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR ÇALIŞMA

Kitabın hazırlık sürecini Yeni Şafak'a anlatan Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, önceki çalışmada 14 yazarı incelediklerini, kitabın kısa sürede üç baskıya ulaşması üzerine araştırmayı genişletmeye karar verdiklerini söyledi. Farklı şehirlerden uzman isimleri bir araya getirdiklerini belirten Aslıyüksek, “’Türkiye'de bu konuda en iyi kim çalışıyor, hangi isim bu bölümü en iyi şekilde yazabilir’ diye düşünerek yazarlarımızı belirledim. Her bölüm, ilgili edebiyatçı üzerine uzmanlaşmış isimler tarafından kaleme alındı. Biraz zahmetli bir süreçti ama ortaya çok yönlü, akademik açıdan güçlü ve aynı zamanda keyifle okunabilecek bir eser çıktı” dedi.

SERİNİN ÜÇÜNCÜ ESERİ

Türk edebiyatında kitap ve okuma kültürünü ele alan serinin üçüncü eseri olan çalışma, daha geniş bir yazar kadrosuna odaklanıyor. Kitapta Şinasi, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Kemal Tahir, Sait Faik Abasıyanık ve Tomris Uyar gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin okuma dünyası ele alınıyor. 2021’de yayımlanan “Türk Edebiyatında Kitap, Kütüphane ve Okuma Kültürü” ve 2024’te çıkan “Yazanların Okuma Kültürü: Kimi Okudular, Nasıl Yazdılar?” kitaplarının devamı niteliğindeki eser, farklı kuşaklardan edebiyatçıların okuma alışkanlıklarını ve kitaplarla ilişkilerini inceliyor.

Sait Faik birçok yazarın ustası

  • Kitapta öne çıkan ayrıntılardan biri, Türk edebiyatının önemli isimlerinin birbirleri üzerindeki etkisi oldu. Özellikle Sait Faik Abasıyanık'ın kendisinden sonraki yazarlar için nasıl bir yol gösterici olduğu dikkat çekti. Yusuf Atılgan, İlhan Berk, Leyla Erbil, Ferit Edgü, Vüs'at O. Bener, Nezihe Meriç, Füruzan ve Tomris Uyar gibi isimlerin Sait Faik'in öykülerini adeta birer ders metni gibi okuduğu ortaya konuldu. Bu durum, Abasıyanık'ın yalnızca kendi dönemini değil, sonraki edebiyat kuşaklarını da etkilediğini gösterdi.

Yahya Kemal'in kütüphanesinden ‘Kafka’ çıktı

  • Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri de Yahya Kemal'in okuma dünyasına ilişkin oldu. Şairin kütüphanesini inceleyen Habil Sağlam, İstanbul Fetih Cemiyeti'nde muhafaza edilen koleksiyonun, bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşan nadir yazar kütüphanelerinden biri olduğunu belirtti. Yahya Kemal'in yalnızca Türk edebiyatını değil, Avrupa'daki çağdaş düşünce ve edebiyat dünyasını da yakından takip ettiğini aktaran Sağlam, “Devrinin Avrupa'daki entelektüel akranlarıyla aynı yazarları ve güncel meseleleri takip etmiş. Kafka'yı okuduğunu da bu yazı sayesinde ortaya koymuş oldum” ifadelerini kullandı.
Başlıklar :Yazanların KütüphanesiTürk Edebiyatının Okuma KültürüAkif ErsoyNâzım HikmetNecip Fazıl KısakürekKemal Tahir
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Türk edebiyatının ustaları ne okurdu? 'Yazanların Kütüphanesi' kitap oldu
Kitabın hazırlık sürecini Yeni Şafak'a anlatan Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, önceki çalışmada 14 yazarı incelediklerini, kitabın kısa sürede üç baskıya ulaşması üzerine araştırmayı genişletmeye karar verdiklerini söyledi.
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