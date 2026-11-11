BlackBox'ta sürrealizmden Stefan Zweig'a sanat ve edebiyat buluşmaları

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi bünyesindeki BlackBox’ın kasım programında edebiyat, sanat tarihi ve sürrealizm ekseninde üç ayrı etkinlik yer alıyor.

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İstanbul'da sanat ve edebiyat meraklılarını bir araya getiren BlackBox'ın kasım ayı programında üç söyleşi yer alıyor. Seray Şahinler, Ayşe Köksal ve Ayşegül Sönmez'in gerçekleştireceği buluşmalarda edebiyatın insan psikolojisiyle ilişkisi, sanat tarihinde akıl ve duygu arasındaki etkileşim ve sürrealizmin farklı sanat hareketleriyle bağlantıları konuşulacak.

Boğaz'ın akıntılarından sürrealizme

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, "Akımlar ve Akıntılar Arasında" başlıklı konuşma dizisinin 15 Kasım 14.00'te gerçekleşecek bölümünde sürrealizmi ele alacak.

İstanbul Boğazı'nın akıntılarından ilham alan söyleşi dizisinde Sönmez, sanat tarihindeki farklı hareketleri günümüz perspektifinden değerlendirecek. Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam merkezli sanatçıların oluşturduğu Cobra grubundan Dadaizme, Lettrisme'den Sitüasyonist Enternasyonal'e uzanan akımlar; Boğaz'ın Orkoz, Yalı Akıntısı ve Anafor gibi akıntılarıyla kurulan benzetmeler üzerinden tartışılacak.

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Stefan Zweig'ın Satranç'ı konuşulacak

11 Kasım 16.30'da düzenlenecek "Seray Şahinler ile Edebiyat Rotası" etkinliğinin konuğu, seslendirme sanatçısı, çevirmen ve yayıncı Deniz Yüce Başarır olacak.

Söyleşide Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın son eserlerinden Satranç ele alınacak. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde kaleme alınan ve savaşın insan ruhunda yarattığı yıkımı konu edinen eser, tarihsel ve edebî bağlamıyla değerlendirilecek.

Sanatta akıl ve duygu ilişkisi ele alınacak

13 Kasım 18.30'da ise Doç. Dr. Ayşe Köksal, "Görmenin Halleri: Sanatın Sarkacı" başlıklı konuşma dizisinin ilk buluşmasını gerçekleştirecek.

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"Akıl ve Duygu" başlığını taşıyan söyleşide, 18. yüzyıl sonlarında etkili olan iki önemli sanat yaklaşımı incelenecek. Neoklasisizmin Aydınlanma düşüncesiyle bağlantılı akılcı yaklaşımı ile Romantizmin duyguları, bireyselliği ve coşkuyu öne çıkaran anlayışı arasındaki etkileşim üzerinde durulacak. Detaylı bilgi için bu adresi ziyaret edebilir , bilet bilgisine erişebilirsiniz.

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