BlackBox'ta sürrealizmden Stefan Zweig'a sanat ve edebiyat buluşmaları

İstanbul'da sanat ve edebiyat meraklılarını bir araya getiren BlackBox'ın kasım ayı programında üç söyleşi yer alıyor. Seray Şahinler, Ayşe Köksal ve Ayşegül Sönmez'in gerçekleştireceği buluşmalarda edebiyatın insan psikolojisiyle ilişkisi, sanat tarihinde akıl ve duygu arasındaki etkileşim ve sürrealizmin farklı sanat hareketleriyle bağlantıları konuşulacak.
Boğaz'ın akıntılarından sürrealizme
Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, "Akımlar ve Akıntılar Arasında" başlıklı konuşma dizisinin 15 Kasım 14.00'te gerçekleşecek bölümünde sürrealizmi ele alacak.
İstanbul Boğazı'nın akıntılarından ilham alan söyleşi dizisinde Sönmez, sanat tarihindeki farklı hareketleri günümüz perspektifinden değerlendirecek. Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam merkezli sanatçıların oluşturduğu Cobra grubundan Dadaizme, Lettrisme'den Sitüasyonist Enternasyonal'e uzanan akımlar; Boğaz'ın Orkoz, Yalı Akıntısı ve Anafor gibi akıntılarıyla kurulan benzetmeler üzerinden tartışılacak.
Stefan Zweig'ın Satranç'ı konuşulacak
11 Kasım 16.30'da düzenlenecek "Seray Şahinler ile Edebiyat Rotası" etkinliğinin konuğu, seslendirme sanatçısı, çevirmen ve yayıncı Deniz Yüce Başarır olacak.
Söyleşide Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın son eserlerinden Satranç ele alınacak. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde kaleme alınan ve savaşın insan ruhunda yarattığı yıkımı konu edinen eser, tarihsel ve edebî bağlamıyla değerlendirilecek.
Sanatta akıl ve duygu ilişkisi ele alınacak
13 Kasım 18.30'da ise Doç. Dr. Ayşe Köksal, "Görmenin Halleri: Sanatın Sarkacı" başlıklı konuşma dizisinin ilk buluşmasını gerçekleştirecek.
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