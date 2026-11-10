Adil-i Mutlak sergisi COP31'de

Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 350 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan Müzekart uygulamasıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca 300 TL’ye gezme imkanı sunuyor. Yabancı ziyaretçiler için Efes’e giriş 40 avro, Hierapolis (Pamukkale) ve Galata Kulesi’ne giriş ayrı ayrı 30 avro iken vatandaşlar, Müzekart kapsamındaki her bir müze ve ören yerini yılda iki kez ziyaret edebiliyor. Uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon kart kullanıcılarıyla buluştu.