Adil-i Mutlak sergisi COP31'de

Hükümetler, iş dünyası, bilim insanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren konferansta sergi, katılımcılara hüsnühat sanatını yakından tanıma imkânı sunuyor. İklim değişikliğiyle mücadele, ortak sorumluluklar ve gelecek kuşaklara karşı yükümlülüklerin ele alındığı konferansta serginin adalet teması, sanat aracılığıyla farklı bir düşünme alanı açtı.
SANATIN DİLİYLE ADALET KAVRAMI
Adalet temasını merkeze alan Adil-i Mutlak, adaletin çevre ve insanlığın ortak geleceğiyle ilişkisini de gündeme taşıdı. Kaynakların paylaşımı, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk ve birlikte yaşama kültürü gibi başlıklar, serginin temasıyla COP31’in gündemi arasında anlamlı bir bağ kurdu. Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de Albayrak Grubu olarak hat eserlerimizle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Âdil-i Mutlak koleksiyonumuzun en özgün eserlerini Antalya’da sanatseverlerle buluşturuyoruz. COP31 boyunca Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Adil-i Mutlak sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz” İfadelerini kullandı.
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