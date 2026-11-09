'Ayıp olmasın diye evlendim' demişti: Özge Borak yıllar sonra gerçeği anlattı

Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım Ünal' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Borak, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu.

Borak, eski eşi Ata Demirer hakkında geçmişte katıldığı bir programda kullandığı ifadeler hakkında konuştu.

Özge Borak, "Kendin için yaşıyor musun tarzında bir soru soruldu. ‘Artık evet’ dedim. Örneğimi de arkadaşlık ve iş ilişkilerim üzerinden verdim; ‘Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim’. Programı sunan Ahmet Abi (Mümtaz Taylan) ‘Evliliklere mi gideceksin buradan?’ diye sordu. ‘Tabii, onları da katabiliriz konuya’ dedim. Bunu anlatırken başlık; 'Ayıp olmasın diye evlendim!' oldu" diyerek sitem etti.

"O CIMBIZLAMA EN BÜYÜK ZEHRİMİZ"

Açıklamalarının hedefi haline getirilmesine isyan eden deneyimli oyuncu, cımbızlama haberciliğe dikkat çekerek; "O cımbızlama en büyük zehrimiz" ifadesini kullandı. Borak, söylenenlerin tamamen farklı bir bağlama çekilerek basında magazin malzemesi yapıldığını vurguladı.

"O ZAMAN KONUŞMAMIŞIM, ŞİMDİ Mİ KONUŞACAĞIM?"

Ata Demirer ile biten evliliği hakkında geçmişte de sessizliğini koruduğunu hatırlatan Özge Borak, "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" diyerek konunun kapatılması gerektiğinin altını çizdi.

Bülent Şakrak itirafı

Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemden bugüne yaşadığı değişimi anlattı:

"O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor. Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge’nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum."

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