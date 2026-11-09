'Ayıp olmasın diye evlendim' demişti: Özge Borak yıllar sonra gerçeği anlattı

Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım Ünal' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Borak, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu.
"O CIMBIZLAMA EN BÜYÜK ZEHRİMİZ"
"O ZAMAN KONUŞMAMIŞIM, ŞİMDİ Mİ KONUŞACAĞIM?"
Bülent Şakrak itirafı
Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemden bugüne yaşadığı değişimi anlattı:
"O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor. Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge’nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum."
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