Tiyatro oyunları hem Türkçe hem Kürtçe

Türkçe oyunların yanı sıra Kürtçeye çevrilen eserleri de içeren külliyatta Ateşle Gelen, Mem ile Zîn, Beceriksizler, Yoksun, Ölüm Uykudaydı, Görüldü, Suyun Rengi, Günaydınlara Uyanmak, Muhtaro, Çok Geç Olmadan ve O’nun Saltanatı bulunuyor. Kürtçe yayımlanan eserler arasında ise Arîn, Mem û Zîn, Bêkêr, Bêpar, Mirin Di Xewê Da Bû, Dîbarî ve Rengav adlı kitaplar da yer alıyor.
Cuma Boynukara’nın oyunlarında göç, iktidar, vicdan, direniş ve toplumsal hafıza öne çıkıyor.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.