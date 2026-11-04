tabii'de 4 dörtlük yeni sezon
TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii, “4 Dörtlük Sezon” konsepti kapsamında yeni diziler, sevilen yapımların yeni sezonları, belgeseller ve spor içeriklerini izleyicilerin beğenisine sunacak.
15 milyonu aşkın üyesi, 70’in üzerinde orijinal yapımı ve 50’den fazla ülkede izleyiciye ulaşan yayın ağıyla öne çıkan platform, yeni sezonda farklı türlerdeki içeriklerini ortak bir iletişim çatısı altında buluşturuyor. Platformun yeni sezonunda Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı “Binbir Gece Masalları”, Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı aksiyon ve macera türündeki “Espiyonaj” ile fantastik türdeki “Ejderhan” izleyiciyle buluşacak.
YENİ BÖLÜMLERDEN YENİ YAPIMLARA
Selahattin Yusuf’un aynı adlı romanından uyarlanan “Eve Dönemezsin”, 1980 darbesinin ardından Doğu Karadeniz’de bir köyde yaşam mücadelesi veren Yusuf’un hikayesini anlatırken, “Operasyon Alesta” ise Afrika’da yaşanan bir darbenin ardından sivilleri kurtarmakla görevlendirilen bir Türk savaş gemisinin operasyonunu konu alıyor.
tabii’nin ilgi gören yapımlarından “Gassal”, dördüncü ve final sezonuyla 19 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak. “Beş Şehir”, “Kültür Şeyleri” ve “Zihnime Bir Bilet” başta olmak üzere farklı alanlara odaklanan orijinal yapımlar, yeni dönemde platform izleyicileriyle buluşacak.
Platform, spor içerikleriyle futbolseverlere hitap etmeyi sürdürecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları, yeni sezonda tabii Spor ekranlarında yayınlanacak.