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Gassal 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal final mi yapıyor? Yayın tarihi ve yeni sezon detayları

Gassal 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal final mi yapıyor? Yayın tarihi ve yeni sezon detayları

20:36, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gassal 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal final mi yapıyor? Yayın tarihi ve yeni sezon detayları

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal 4. sezon fragmanı, Baki’nin hikâyesinin devamına ilişkin ilk ipuçlarını izleyiciyle buluşturdu. TRT’nin dijital platformu tabii’de yayımlanan tanıtımda Hande Soral’ın canlandırdığı Nihan’ın kısa süre görünmesi karakterin geleceğini merak konusu yaparken, yeni sezonun yayın tarihi, konusu ve Özlem Tokaslan’ın Gülşen rolüyle katılacağı oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar da takip ediliyor. Peki Gassal 4. sezonuyla final mi yapacak? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte diziden son gelişmeler...

Gassal 4. sezon fragmanı, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki’nin hikâyesinden ilk görüntülerle birlikte TRT’nin dijital platformu tabii’de paylaşıldı. Hande Soral’ın canlandırdığı Nihan’ın tanıtımda kısa süre görünmesi, karakterin yeni bölümlerde nasıl yer alacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Gassal 4. sezon fragmanı, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki’nin hikâyesinden ilk görüntülerle birlikte TRT’nin dijital platformu tabii’de paylaşıldı. Hande Soral’ın canlandırdığı Nihan’ın tanıtımda kısa süre görünmesi, karakterin yeni bölümlerde nasıl yer alacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal 4. sezon için hazırlanan ilk fragman, 1 Kasım 2026 akşamı tabii tarafından “#4DörtlükSezon” etiketiyle yayımlandı. Tanıtımda Baki ve Nihan’ın yer aldığı görüntüler paylaşılırken yeni sezonun hikâyesine ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu.

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal 4. sezon için hazırlanan ilk fragman, 1 Kasım 2026 akşamı tabii tarafından “#4DörtlükSezon” etiketiyle yayımlandı. Tanıtımda Baki ve Nihan’ın yer aldığı görüntüler paylaşılırken yeni sezonun hikâyesine ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu.

Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?


Yeni sezonun ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. AA'da yer alan habere göre, tabii'nin ilgi gören yapımlarından "Gassal", dördüncü ve final sezonuyla 19 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak. Ahmet Kural'ın Baki karakterini canlandırdığı dizinin yeni sezonu, hikayeyi sonlandıracak.

Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?Yeni sezonun ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. AA'da yer alan habere göre, tabii'nin ilgi gören yapımlarından "Gassal", dördüncü ve final sezonuyla 19 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak. Ahmet Kural'ın Baki karakterini canlandırdığı dizinin yeni sezonu, hikayeyi sonlandıracak.

Nihan yeni sezonda olacak mı?


Hande Soral’ın canlandırdığı Nihan, fragmanda kısa bir sahnede yer aldı. Karakterin tanıtımın devamında görünmemesi, yeni bölümlerdeki rolüne ilişkin soruları beraberinde getirdi.


Soral’ın yaz aylarında TRT 1’in “Evlilik Güzeldir” dizisinde Zeynep karakterini canlandırmak üzere anlaştığına ilişkin haberler de gündeme gelmişti. Bununla birlikte, yapım ekibinden veya tabii’den oyuncunun Gassal’a veda ettiğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor.


Nihan’ın fragmanda görünmesi, karakterin yeni sezon boyunca nasıl ve ne ölçüde yer alacağını tek başına açıklamıyor. Hikâyedeki devamlılığına ilişkin ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Nihan yeni sezonda olacak mı?Hande Soral’ın canlandırdığı Nihan, fragmanda kısa bir sahnede yer aldı. Karakterin tanıtımın devamında görünmemesi, yeni bölümlerdeki rolüne ilişkin soruları beraberinde getirdi.Soral’ın yaz aylarında TRT 1’in “Evlilik Güzeldir” dizisinde Zeynep karakterini canlandırmak üzere anlaştığına ilişkin haberler de gündeme gelmişti. Bununla birlikte, yapım ekibinden veya tabii’den oyuncunun Gassal’a veda ettiğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor.Nihan’ın fragmanda görünmesi, karakterin yeni sezon boyunca nasıl ve ne ölçüde yer alacağını tek başına açıklamıyor. Hikâyedeki devamlılığına ilişkin ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Gassal 4. sezon konusu ve oyuncuları


Yeni sezonda Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki, hikâyenin merkezinde olmaya devam edecek. Bununla birlikte, paylaşılan tanıtım ve oyuncu bilgileri yeni sezonun ayrıntılı olay örgüsünü ortaya koymuyor.


Gazeteci Birsen Altuntaş’ın nisan ayında yayımladığı habere göre Özlem Tokaslan, Baki’nin mahalledeki meraklı komşusu Gülşen karakteriyle kadroya katılacak.


Önceki sezonlarda dizide yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:


Erdal Cindoruk: Aziz


Mesut Akusta: Haris


Serkan Ercan: Nazım


Bu oyuncuların dördüncü sezonda yer alıp almayacağını gösteren resmî bir kadro listesi henüz paylaşılmadı. Nihan’ın hikâyesine ve diğer karakterlerin dönüşüne ilişkin soruların yanıtları, yeni açıklamalarla netleşecek.

Gassal 4. sezon konusu ve oyuncularıYeni sezonda Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki, hikâyenin merkezinde olmaya devam edecek. Bununla birlikte, paylaşılan tanıtım ve oyuncu bilgileri yeni sezonun ayrıntılı olay örgüsünü ortaya koymuyor.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın nisan ayında yayımladığı habere göre Özlem Tokaslan, Baki’nin mahalledeki meraklı komşusu Gülşen karakteriyle kadroya katılacak.Önceki sezonlarda dizide yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:Erdal Cindoruk: AzizMesut Akusta: HarisSerkan Ercan: NazımBu oyuncuların dördüncü sezonda yer alıp almayacağını gösteren resmî bir kadro listesi henüz paylaşılmadı. Nihan’ın hikâyesine ve diğer karakterlerin dönüşüne ilişkin soruların yanıtları, yeni açıklamalarla netleşecek.
Başlıklar :gassalahmet kuralhande soraltabiitrtGassal 4. sezon
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