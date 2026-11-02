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Muğla'nın ardından Osmaniye de sallandı: AFAD son depremleri açıkladı

Muğla'nın ardından Osmaniye de sallandı: AFAD son depremleri açıkladı

21:19, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:29, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Muğla'nın ardından Osmaniye de sallandı: AFAD son depremleri açıkladı

Son dakika haberine göre, Muğla'nın ardından Osmaniye'de de deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, saat 19.49'da Akdeniz açıklarındaki depremin ardından Osmaniye'de de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerde de hafif şekilde hissedilen depremin detayları belli oldu.

AFAD kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 19.49'da Muğla açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Bu depremin ardından bir haber de Osmaniye'den geldi. AFAD Osmaniye'deki depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İşte meydana gelen son depremlerin detayları...

AFAD kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 19.49'da Muğla açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Bu depremin ardından bir haber de Osmaniye'den geldi. AFAD Osmaniye'deki depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İşte meydana gelen son depremlerin detayları...

Muğla açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem


Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.


Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla açıklarında 5,1 büyüklüğünde depremAkdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla'nın ardından Osmaniye de sallandı


Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla'nın ardından Osmaniye de sallandıOsmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son depremler listesi - 2 Kasım 2026


AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, son deprem Osmaniye'de kaydedildi. İşte gün içerisindeki son depremler;


- 21:11:44 — Gürcistan, Ninotsminda: Kars’ın Akyaka ilçesine 54,03 km uzaklıkta, 7 km derinlikte 2,0 büyüklüğünde deprem.

- 21:01:25 — Osmaniye, Kadirli: 8,92 km derinlikte 2,6 büyüklüğünde deprem.

- 20:58:06 — Osmaniye, Sumbas: 7 km derinlikte 4,2 büyüklüğünde deprem.

- 20:49:33 — Çanakkale, Gelibolu: 16,58 km derinlikte 1,9 büyüklüğünde deprem.

- 20:04:44 — Marmara Denizi: Yalova’nın Çınarcık ilçesine 6,84 km uzaklıkta, 5,89 km derinlikte 1,4 büyüklüğünde deprem.

- 19:49:15 — Akdeniz: Muğla’nın Datça ilçesine 253,19 km uzaklıkta, 9,07 km derinlikte 5,1 büyüklüğünde deprem.

- 19:07:31 — Kütahya, Simav: 9,06 km derinlikte 1,2 büyüklüğünde deprem.

- 18:36:19 — Ege Denizi: Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 61,95 km uzaklıkta, 7 km derinlikte 2,5 büyüklüğünde deprem.

- 18:27:29 — Manisa, Kırkağaç: 7 km derinlikte 1,4 büyüklüğünde deprem.

- 17:56:42 — Bursa, Kestel: 7 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.

- 17:43:12 — Balıkesir, Sındırgı: 8,96 km derinlikte 1,2 büyüklüğünde deprem.

- 17:26:30 — Ankara, Bala: 6,66 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.

- 16:35:24 — Ege Denizi: İzmir’in Karaburun ilçesine 21,46 km uzaklıkta, 6,98 km derinlikte 1,2 büyüklüğünde deprem.

- 16:25:28 — Bolu, Merkez: 13,47 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.

- 15:57:55 — Adana, Saimbeyli: 9,97 km derinlikte 2,8 büyüklüğünde deprem.

- 15:24:01 — Akdeniz: Muğla’nın Marmaris ilçesine 68,58 km uzaklıkta, 42,62 km derinlikte 3,3 büyüklüğünde deprem.

- 14:57:45 — Kütahya, Simav: 11,16 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.

- 14:46:07 — Adana, Saimbeyli: 7 km derinlikte 1,7 büyüklüğünde deprem.

Son depremler listesi - 2 Kasım 2026AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, son deprem Osmaniye'de kaydedildi. İşte gün içerisindeki son depremler;- 21:11:44 — Gürcistan, Ninotsminda: Kars’ın Akyaka ilçesine 54,03 km uzaklıkta, 7 km derinlikte 2,0 büyüklüğünde deprem.- 21:01:25 — Osmaniye, Kadirli: 8,92 km derinlikte 2,6 büyüklüğünde deprem.- 20:58:06 — Osmaniye, Sumbas: 7 km derinlikte 4,2 büyüklüğünde deprem.- 20:49:33 — Çanakkale, Gelibolu: 16,58 km derinlikte 1,9 büyüklüğünde deprem.- 20:04:44 — Marmara Denizi: Yalova’nın Çınarcık ilçesine 6,84 km uzaklıkta, 5,89 km derinlikte 1,4 büyüklüğünde deprem.- 19:49:15 — Akdeniz: Muğla’nın Datça ilçesine 253,19 km uzaklıkta, 9,07 km derinlikte 5,1 büyüklüğünde deprem.- 19:07:31 — Kütahya, Simav: 9,06 km derinlikte 1,2 büyüklüğünde deprem.- 18:36:19 — Ege Denizi: Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 61,95 km uzaklıkta, 7 km derinlikte 2,5 büyüklüğünde deprem.- 18:27:29 — Manisa, Kırkağaç: 7 km derinlikte 1,4 büyüklüğünde deprem.- 17:56:42 — Bursa, Kestel: 7 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.- 17:43:12 — Balıkesir, Sındırgı: 8,96 km derinlikte 1,2 büyüklüğünde deprem.- 17:26:30 — Ankara, Bala: 6,66 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.- 16:35:24 — Ege Denizi: İzmir’in Karaburun ilçesine 21,46 km uzaklıkta, 6,98 km derinlikte 1,2 büyüklüğünde deprem.- 16:25:28 — Bolu, Merkez: 13,47 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.- 15:57:55 — Adana, Saimbeyli: 9,97 km derinlikte 2,8 büyüklüğünde deprem.- 15:24:01 — Akdeniz: Muğla’nın Marmaris ilçesine 68,58 km uzaklıkta, 42,62 km derinlikte 3,3 büyüklüğünde deprem.- 14:57:45 — Kütahya, Simav: 11,16 km derinlikte 1,3 büyüklüğünde deprem.- 14:46:07 — Adana, Saimbeyli: 7 km derinlikte 1,7 büyüklüğünde deprem.

1. 2. 3. Derece ve en az riskli deprem bölgeleri


Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.


İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.


Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.


En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.


1. 2. 3. Derece ve en az riskli deprem bölgeleri Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
Başlıklar :muğlaosmaniyedepremafadson depremler
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