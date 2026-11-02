Ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 5 bin lira seyyanen zam ve refah payı dahil üç senaryo

Emekli maaşı zammı için değerlendirmelerini paylaşan SGK uzmanı İsa Karakaş, enflasyona bağlı artış, refah payı ve seyyanen zam olmak üzere üç senaryo üzerinde durdu. Karakaş’ın aktardığı hesaplarda, 23.552 lira olarak esas alınan en düşük emekli aylığının yüzde 15 artışla yaklaşık 27.085 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.





Emekli maaşı zammı için ocak ayına yönelik beklentileri A Haber canlı yayınında değerlendiren SGK uzmanı İsa Karakaş, kulislerden edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ilişkin olası artışları anlatan Karakaş, ek iyileştirme yapılması hâlinde farklı tutarların gündeme gelebileceğini söyledi.





Karakaş’ın açıkladığı oran ve tutarlar, kesinleşmiş bir zam kararını değil, ocak ayına ilişkin beklenti ve hesaplamalarını yansıtıyor.