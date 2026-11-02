Ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 5 bin lira seyyanen zam ve refah payı dahil üç senaryo
Emekli maaşı zammında rakamlar netleşiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıklarına ilişkin beklentileri değerlendiren SGK uzmanı İsa Karakaş; enflasyona bağlı artış, refah payı ve seyyanen zam olmak üzere üç senaryoyu anlattı. Karakaş’ın hesaplarında yüzde 15 artışla en düşük emekli aylığının yaklaşık 27.085 liraya ulaşması ihtimali öne çıkarken, 2.500 ile 5.000 lira arasında seyyanen zam beklentisi de yer aldı. Peki ocakta emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? İşte masadaki rakamlar ve uzman açıklamaları.
Emekli maaşı zammı için değerlendirmelerini paylaşan SGK uzmanı İsa Karakaş, enflasyona bağlı artış, refah payı ve seyyanen zam olmak üzere üç senaryo üzerinde durdu. Karakaş’ın aktardığı hesaplarda, 23.552 lira olarak esas alınan en düşük emekli aylığının yüzde 15 artışla yaklaşık 27.085 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.
Emekli maaşı zammı için ocak ayına yönelik beklentileri A Haber canlı yayınında değerlendiren SGK uzmanı İsa Karakaş, kulislerden edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ilişkin olası artışları anlatan Karakaş, ek iyileştirme yapılması hâlinde farklı tutarların gündeme gelebileceğini söyledi.
Karakaş’ın açıkladığı oran ve tutarlar, kesinleşmiş bir zam kararını değil, ocak ayına ilişkin beklenti ve hesaplamalarını yansıtıyor.
İlk senaryo: Ek iyileştirme olmadan artış
Karakaş’ın ilk senaryosu, ocak ayında ek bir iyileştirme yapılmaması üzerine kurulu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında, ortalama yüzde 10 artış öngörülüyor.
Karakaş’ın 23.552 lira üzerinden yaptığı hesapta, en düşük emekli aylığı yaklaşık 25.900 liraya çıkıyor. Memur emeklileri için dile getirdiği ortalama artış beklentisi ise yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.
İkinci senaryo: Refah payıyla yüzde 15 artış
İkinci senaryoda, yaklaşık yüzde 10 olarak öngörülen artışın refah payıyla toplam yüzde 15’e çıkarılması değerlendiriliyor. Bu hesapta SSK ve Bağ-Kur emeklileri için esas alınan 23.552 liralık en düşük aylık, yaklaşık 27.085 liraya yükseliyor.
Karakaş, bu yöntem tercih edilirse çalışan ve çalışmayan tüm emeklilerin refah payından yararlanması gerektiğini savundu. Memur emeklilerinin artış oranının eşitlenmesini de olasılıklar arasında değerlendirdi.
Üçüncü senaryo: Sabit tutarlı zam
Karakaş’ın üzerinde durduğu üçüncü seçenek, emeklilere seyyanen, yani sabit tutarlı artış yapılması. Ocak ayı için 2.500 ile 5.000 lira arasında bir artış beklediğini söyleyen Karakaş, üst sınır olarak 5.000 liraya işaret etti.
Bütçenin tamamının ocak ayında kullanılmayabileceğini belirten Karakaş, temmuz ayında daha kapsamlı bir iyileştirme yapılabileceğini de ifade etti.
Üç senaryonun temel farkları şöyle:
Ek iyileştirme yapılmaması: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ortalama yüzde 10 artış beklentisi.
Refah payı eklenmesi: Toplam artışın yüzde 15’e ulaşması ihtimali.
Seyyanen zam yapılması: 2.500 ile 5.000 lira arasında sabit tutarlı artış beklentisi.
Enflasyon ve asgari ücret beklentileri de hesaplarda
Karakaş, değerlendirmesinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ile yüzde 29,99 arasında gerçekleşmesi, asgari ücretin ise yaklaşık yüzde 30 artırılması beklentisine yer verdi. Son refah payının 2023’te verildiğini belirterek benzer bir ek iyileştirmenin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.
Ocak ve temmuz aylarına ilişkin bu değerlendirmelerde, artışın oranı kadar uygulanacak yöntem de aylık tutarlarını değiştiren unsur olarak öne çıkıyor. Karakaş’ın aktardığı senaryolar, ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağına göre farklılaşıyor.