Sağlık Bakanlığı 2026 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? Başvuru şartları, tarihleri ve münhal kadrolar
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için tercih başvuruları başladı. Tabip, diş tabibi ve eczacıların yanı sıra bu mesleklerin uzmanlık kadrolarını da kapsayan kurada kimler başvurabilecek, hangi belgeler istenecek ve tercihler nasıl yapılacak? EKİP üzerinden yürütülen başvurularda kesinleştirme şartı, eczacılara özel iki aşamalı yerleştirme ve belirli unvanlarda uygulanacak puanlı kura sistemi öne çıkıyor.
Sağlık Bakanlığı atama kurası için tercihler, 5 Kasım 2026 saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden yapılabilecek. İlk defa ve yeniden atama kapsamında başvuracak adayların, tercihlerini kesinleştirmesi ve durumlarına uygun belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı atama kurası kapsamında 2026 yılı üçüncü dönem ilanı ve boş kadrolar yayımlandı. Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kurumlarının sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak yerleştirmeler için başvurular, 5 Kasım saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.
Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yerleştirmeler, ilan edilen takvim doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.
Sağlık Bakanlığı atama kurasına nasıl başvurulur?
Adaylar, EKİP başvuru ekranından elektronik başvuru formunu doldurup tercihlerini kaydederek kesinleştirecek. Yalnızca bilgileri ve tercihleri kaydetmek başvuruyu tamamlamıyor; kesinleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Kesinleştirme sonrasında başvuru bilgileri ve tercihler değiştirilemeyecek. Başvuru formunun ayrıca fiziki olarak gönderilmesi gerekmeyecek; ancak adayların durumlarına uygun belgeleri belirtilen sürelerde sisteme yüklemesi zorunlu olacak.
Tercih sürecinde uygulanacak esaslar şöyle:
- İkinci yerleştirmede en fazla 10 tercih yapılabilecek.
- Genel kura seçeneğini işaretleyen ve tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylar, boş kalan kadrolar için genel kuraya alınacak.
- Kadro açıklamalarında belirtilen özel koşulların da sağlanması gerekecek.
- Başvurusunu iptal etmek isteyenler, 6–24 Kasım 2026 tarihleri arasında EKİP üzerinden işlem yapabilecek. İptal süresi 24 Kasım saat 18.00’de dolacak.
- Başvurusunu iptal eden adaylar aynı kuraya yeniden başvuramayacak.
Başvuru şartları neler?
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Başvurulacak unvan ve branşa ait diploma veya uzmanlık belgesinin de son başvuru tarihine kadar Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olması şart.
Diploma ve uzmanlık tescil bilgileri, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası aracılığıyla kontrol edilebilecek.
Başvuruların, adayın ilan edilen unvan ve branşlar bakımından en üst öğrenim durumuna uygun yapılması gerekiyor. Örneğin uzman tabip tescili bulunanların tabip, uzman diş tabibi tescili bulunanların diş tabibi unvanına yaptığı başvurular kabul edilmeyecek.
Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmasında kanuni bekleme süreleri dikkate alınacak. Son başvuru tarihi itibarıyla bu engel sürelerinin bitimine bir ay kalanların başvuruları kabul edilebilecek.
Kimlerin başvurusu kabul edilmeyecek?
İlanda başvurusu kabul edilmeyecek gruplar arasında şunlar yer alıyor:
- Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlar veya diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Kanun’a tabi olarak hâlen görev yapanlar.
- 4924 sayılı Kanun kapsamında hâlen sözleşmeli çalışanlar.
- Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler.
- Emekli olan veya ilgili kanundaki yaş haddini dolduran eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri.
- İlgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar.
- Genel şartları taşımayan, belgeleri eksik veya hatalı olan ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar.
Emekli tabip ve uzman tabipler ise ilandaki koşullar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadrolarını tercih edebilecek. Bu adayların Bakanlık sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri hâlinde atamaları yapılmayacak.
Kura tarihinde 65 yaşını doldurmuş ancak 72 yaşından gün almamış, daha önce Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görev yapmış tabip ve uzman tabipler için de başvuru imkânı bulunuyor. Bu kapsamdaki atamalar, ilgili mevzuat ve İl Sağlık Müdürlüğünün gerekçeli görüşü dikkate alınarak değerlendirilecek.
Eczacılar için iki ayrı yerleştirme yapılacak
Eczacı unvanlı adaylar için birinci ve ikinci yerleştirme olmak üzere iki ayrı işlem uygulanacak. Diğer unvan ve branşlar yalnızca ikinci yerleştirmeye katılacak.
Birinci yerleştirme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için belirlenen yabancı dil ve lisansüstü eğitim koşullarını sağlayan eczacıları kapsayacak. Bu adaylardan şu belgeler istenecek:
- İngilizce YDS’den veya ÖSYM’nin eş değer kabul ettiği sınavlardan en az 60 puan alındığını gösteren belge.
- Eczacılık fakültelerinin Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji veya Analitik Kimya alanlarında yüksek lisans ya da doktora tamamlandığını gösteren belge.
Koşulları sağlayan eczacılar, isterlerse her iki yerleştirme için de tercih yapabilecek. Birinci yerleştirmede en fazla bir, ikinci yerleştirmede en fazla 10 tercih hakkı bulunacak; birinci yerleştirmede genel kura seçeneği olmayacak.
Birinci yerleştirmede yerleşenler ikinci yerleştirmeye alınmayacak. Yerleşemeyenler ise ikinci yerleştirme için tercih yapmış olmaları hâlinde bu aşamaya katılabilecek.
Puanlı kura hangi kadrolarda uygulanacak?
Uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarında puanlı kura sistemi kullanılacak. Adaylara, başvurularının kabul edildiği ancak yerleşemedikleri her kura dönemi için bir puan verilecek.
Adayların isimleri ve tercihleri, hesaplanan toplam kura puanı sayısınca tekrarlanarak kuraya dâhil edilecek. İlgili yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önceki kuralar puan hesabına katılmayacak.
Başvuruda hangi belgeler istenecek?
Başvuru belgeleri, adayın çalışma geçmişine ve başvuracağı yerleştirmeye göre değişecek. Durumuna uygun belgeleri EKİP’e yüklemeyen veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
İstenen belgeler arasında şunlar bulunuyor:
- Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan veya son olarak bu kurumlardan ayrılan adaylar için onaylı hizmet cetveli; bu belge temin edilemiyorsa HİTAP hizmet dökümü.
- Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bakanlık dışındaki bir kamu kurumuna atanmış tabip ve uzman tabipler için DHY bitirme belgesi.
- 2527 sayılı Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancılar için ilgili kütüğe kayıt belgesi veya yabancılara mahsus kimlik belgesinin ön ve arka yüzünün sureti.
- Birinci yerleştirmeye başvuracak eczacılar için yabancı dil ve lisansüstü mezuniyet belgeleri.
Kura sonuçları nereden takip edilecek?
Başvuru değerlendirme sonuçları, tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden açıklanacak. Başvurusu uygun bulunmayan adaylar ret gerekçelerine elektronik ortamda itiraz edebilecek; itiraz sonuçları da aynı sistemden duyurulacak.
Kuranın yeri ve saati ile yerleşen adayların listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek.
Yerleşen adayların atama belgelerini, ilan edilen takvim içinde ilgili kuruma kargoyla göndermesi veya elden teslim etmesi gerekecek. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına atamalar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacak.
Kurada herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, sonuçların ilan tarihinden itibaren bir yıl boyunca yeniden kuraya başvuramayacak. İlandaki şartları taşımadığı belirlenenlerin ise yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak; yapılmış atamalar iptal edilecek.