Fırat Üniversitesi (FÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Fırat Üniversitesi (FÜ) İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2 bin 708 öğrencinin belirleneceği noter kurası bugün çekildi. Programa başvuran binlerce öğrenci, kura sonuçlarıyla açıklanacak asil ve yedek isim listelerini bekliyor. İşte Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Fırat Üniversitesi ile Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program için başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube ve İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden alındı. Programa katılacak 2 bin 708 öğrenciyi belirleyecek noter kurası 2 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirildi. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek isim listeleri de merak konusu oldu.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi?
İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi kura takvimine göre Fırat Üniversitesi kurası bugün saat 10.00'da çekildi.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı?
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası tamamlandı. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Kurayı kazanan ve evraklarını eksiksiz teslim eden öğrenciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü işe başlayacak. Program 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek. Yani öğrenciler yaklaşık 7,5 ay boyunca üniversite bünyesinde çalışma deneyimi kazanacak. Kura ile işe başlama arasındaki iki haftalık sürede belge teslimi ve şart kontrolleri tamamlanacak.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın